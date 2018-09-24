Молдавский политолог: отстранение Додона от должности – это бессмыслица

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения полномочий. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал руководитель молдавского Центра стратегического анализа и прогноза Сергей Назария.

Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", – заявил председатель суда Михай Поалелунжь.

В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития – Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.

Президент заявил, что у Раду нет медицинского образования, а к Чубуку у него есть вопросы "в области неподкупности".

По Конституции Молдавии президент имеет право один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. При повторном отказе его могут временно отстранить от должности, чтобы указ о назначении глав министерств мог подписать глава парламента или премьер.

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров – в октябре 2017-го и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством. Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.

В эфире радио Sputnik политолог, руководитель молдавского Центра стратегического анализа и прогноза Сергей Назария прокомментировал ситуацию.

"Конституционный суд считает, что отказ Додона подписывать назначения министров – это нарушение закона. Мол, он обязан их назначить, хочет он этого или не хочет, так как их выдвигает парламентское большинство. Поэтому они отстраняют президента на какое-то время, председатель парламента исполняет его обязанности и назначает этих людей в должности. Вот и вся недолга. То есть это своеобразный молдавский маразм. И это постоянный конфликт – с момента избрания Додона. Мне кажется, что с точки зрения здравого смысла, это бессмыслица. Этот вопрос – отстранение президента от должности – может решить только референдум. И если большинство одобрит, то только тогда это возможно. Но они нашли вот такой выход – временного отстранения. Но никаких последствий для Додона не будет – это происходит уже в четвертый раз", – сказал Сергей Назария.

Противостояние президента Молдавии Игоря Додона с правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.