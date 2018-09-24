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"Закономерный ответ". Эксперт прокомментировал поставку Сирии С-300

(обновлено: 17:35 24.09.2018)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 ФаворитЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Россия передаст Сирии комплекс С-300 в течение двух недель, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik отметил, что РФ тем самым выполняет взятые на себя обязательства.

Россия в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на специальном брифинге министерства обороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Депутат Госдумы: у России и Израиля в Сирии разные цели
"Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", – отметил Шойгу.

По его словам, комплекс С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Министр напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Кроме того, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное – будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", – подчеркнул Шойгу.

Он также заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Самолет Ил-20М
© AFP 2018 / Nikita Shchyukin
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Глава Минобороны отметил, что Москва вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля, чтобы усилить безопасность российских военных.

Шойгу выразил уверенность, что предпринятые Россией действия "охладят "горячие головы" и удержат от необдуманных поступков". "В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", – заключил министр.

В Кремле подчеркнули, что поставка Сирии С-300 не направлена против третьих стран, а вызвана лишь желанием защитить российских военных в этой стране.

Заместитель директора Института стран СНГ, военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik рассказал об отличительной особенности комплекса С-300 от С-200, стоящего на вооружении сирийской армии.

"Этот комплекс имеет принципиальное отличие от тех комплексов, которые стоят на вооружении сирийской армии – ЗРК С-200. Во-первых, С-300 более устойчив к помехам. Хочу отметить, что во время трагедии с российским самолетом Ил-20 израильская сторона создавала помехи с помощью истребителей-бомбардировщиков F-16. Во-вторых, этот комплекс имеет достаточно большую дальность обнаружения целей и их уничтожения. При такой дальности те же израильские самолеты не смогут подойти к сирийским объектам не только для использования управляемых бомб, но даже для использования ракет "воздух-земля"", – сказал Владимир Евсеев. 

По его словам, поставка Сирии комплексов С-300 станет сдерживающим фактором для тех, кто решит нанести удар по САР.

"В виду того, что действия израильской стороны привели к гибели 15 российских военнослужащих, но они не желают слышать российские озабоченности, Россия была вынуждена пойти на подобные меры (на поставку С-300 Сирии – ред.). Я полагаю, что такой ответ был закономерным при таком непонимании со стороны Израиля. Россия пошла на учет, например, озабоченностей Израиля по Голанским высотам, Израиль же продолжает наносить авиационные удары по сирийской территории, что является грубейшим нарушением международного права. Поэтому Россия в соответствии со своими обязательствами, защищая территориальную целостность Сирии, приняла решение о поставках ЗРК С-300 сирийской армии. Я полагаю, что это будет фактором сдерживания. Впредь тот же Израиль должен будет учитывать, что его действия на сирийской территории могут получить достойный ответ", – заключил военный политолог.

Истребители F-15 ВВС Израиля
© AFP 2018 / Jack Guez
"Израильтяне совершили опасный маневр". Эксперт о гибели Ил-20 в Сирии
Российский Ил-20 был сбит 17 сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли 15 российских военных.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

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