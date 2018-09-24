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Голуб: поводы для гордости ВСУ – "мелкие прыжки" да захват пустых поселков

(обновлено: 13:20 24.09.2018)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в ДонбассеУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
В Раде высмеяли заявление украинского лидера Петра Порошенко о "самой сильной армии на континенте". Бывший украинский депутат Александр Голуб в эфире радио Sputnik рассказал о реальном положении дел в ВС Украины.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" высмеял заявление президента Петра Порошенко о "самой сильной армии на континенте". 

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018
© Фото : Администрация Президента Украины
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"Ну, действительно, армия у нас стала самой сильной на континенте – я слышал это от президента и от многих главнокомандующих наших. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные", – сыронизировал депутат.

На прошлой неделе Петр Порошенко выступал с ежегодным посланием в парламенте, где, в частности, заявил о восстановлении боеспособности армии. Это не первое его подобное громкое заявление. Так, в августе украинский лидер заявил, что ВС Украины станут сильнейшими в Европе, однако еще в апреле Порошенко утверждал, что армия страны уже "одна из наиболее боеспособных в Европе". Позднее он уточнил, что украинская армия также одна из самых эффективных на континенте.

Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что Киеву на самом деле нечем похвастаться в военном плане.

"Если учесть, сколько за последние годы было денег "вбухано" в украинскую армию, то она действительно должна была бы стать если не самой сильной, то достаточно серьезной военной силой. Однако реалии абсолютно другие. Если брать результаты столкновений, которые произошли на границе с (самопровозглашенными) ДНР и ЛНР, то, за исключением каких-то мелких, так называемых жабьих прыжков и захвата пустых или полупустых поселков в "серой" зоне, похвалиться Киеву, по большому счету, нечем. То есть все более или менее серьезные боестолкновения пошли не в пользу украинской армии. Что касается морального состояния, то достаточно много об этом говорит и уровень самоубийств, и тысячи младших офицеров, увольняющиеся из рядов украинской армии, и нежелание людей идти служить в армию, плюс – скандалы, несчастные случаи, небоевые потери", – сказал Александр Голуб.

Таким образом, как отметил украинский политик, реальность и громкие заявления руководства страны противоречат друг другу.

"Говорить о силе украинской армии президенту (Украины) приходится только лишь с пропагандистской целью. Люди, которые живут в Украине, люди, которые общаются с военными, безусловно, знают реальное положение дел. К слову, не молчат и бывшие участники АТО, и нынешние участники войсковой операции – они выкладывают в Сеть и то, в каких условиях живут, и то, как питаются, и насколько, в кавычках, "высок" боевой дух. Все это решительным образом отличается от парадных речей высшего руководства государства и входит с ними с большое противоречие. Так что господин Рабинович абсолютно прав, и он имел полное право сделать подобные выводы", – заключил Александр Голуб.

Полигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе
© РИА Новости / Стрингер
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Последние несколько лет Киев активно добивается вступления в НАТО. В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, а в июне 2016-го – дополнительные изменения, которые определяют вступление в альянс целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает, что к 2020 году Украина обеспечит полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

В ноябре прошлого года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что для вступления в НАТО стране необходимо сконцентрироваться на "модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократии".

В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

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