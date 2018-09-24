Экономист: конкуренция в понятии США – это санкции и закулисные переговоры

WSJ назвала экспорт российской пшеницы угрозой для фермеров из США. В эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько высказал мнение, что эта публикация – своеобразный сигнал американским политикам.

Российские аграрии выигрывают конкуренцию на рынке зерновых у американских фермеров, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, за прошлый сельскохозяйственный год экспорт пшеницы из России вырос примерно на 50% – до 40 млн тонн, и это рекордный показатель за четверть века. При этом в последние три года Россия дважды обходила США в статусе крупнейшего экспортера.

"Растущая конкуренция со стороны России – еще одна угроза для американского сельского хозяйства, в момент, когда индустрия испытывает крупнейшую волну закрытия фермерских хозяйств с 1980-х годов", – говорится в статье.

Издание указывает, что российские фермеры могут укрепить свое положение на мировом рынке, воспользовавшись торговыми спорами США и Китая. Так, Пекин ввел тариф в 25% на американскую пшеницу.

Пока аграриям не удалось извлечь из этого выгоду, однако российские зерновые и без этого способны конкурировать на рынке – их качество стало лучше, и они дешевле, замечает собеседник газеты, директор швейцарской фирмы Solaris Commodities Свитан Стилл.

В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Владислав Гинько высказал мнение, что публикация в WSJ – это своеобразный сигнал американским политикам.

"Речь идет о переделе мирового рынка сельхозпродукции в связи с тем, что в последние два-три года Россия громко заявила о себе на экспортном рынке. Мы являемся номером один в мире по поставкам пшеницы, а также по поставкам других сельхозкультур. Обеспокоенность американских фермеров это, конечно, может вызывать. Другое дело, что многие американские компании не готовы к реальной конкуренции, и политики в Вашингтоне не готовы к реальной конкуренции на экономическом поле. Поэтому мы видим проявления – в виде санкций, различных ограничений. Все это, конечно, не может не беспокоить нас. Американская политическая машина должна понять, что она не может выстраивать конкурентное поле политическими методами. Ведь то, что заявлено в The Wall Street Journal – это сигнал: политики Вашингтона начнут теперь искать поводы ограничить поставки пшеницы из России за границу самыми разными способами, включая санкции, дополнительные пошлины, закулисные переговоры с основными покупателями российской пшеницы. В то же время, по ряду причин, связанных с ценой, качеством, логистикой российская пшеница является вне конкуренции – она обладает уникальными конкурентными способностями", – отметил Владислав Гинько.