"Против правил". Эксперт о ситуации вокруг украинской автокефалии

Глава УПЦ отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви. В эфире радио Sputnik профессор ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин прокомментировал ситуацию.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался от встречи с экзархами Константинопольской церкви.

"Те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли в Украину с определенным заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично. Поэтому когда они попросили, чтобы их принял предстоятель нашей церкви, то Блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать", – сообщил в интервью украинским "Вестям" митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, занимающий должность управделами Украинской православной церкви.

Он отметил, что причиной отказа стало то, что сам приезд не был согласован с УПЦ. По его словам, экзархи приехали на Украину "самочинно, и не просто как паломники, а с четкой целью – заниматься реализацией каких-то своих проектов".

Антоний подчеркнул, что в данный момент УПЦ не поддерживает диалог с Константинопольским патриархатом.

Сейчас на территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь, которая считается самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Помимо этого, на территории Украины ведут деятельность непризнанные мировым православием структуры – "Киевский патриархат" и "Украинская автокефальная православная церковь".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине.

Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию.

В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата.

В эфире радио Sputnik профессор ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин прокомментировал ситуацию.

"Предоставление автокефалии в стране, где происходит гражданская война, – против правил. Потеря Константинопольским патриархом Варфоломеем российских православных, которые перестанут признавать его вселенским патриархом – тоже мало чего хорошего. Религиозных войн в XXI веке еще не было. Если Варфоломей возвращается к XVI веку, то это дремучее невежество с его стороны – поскольку Варфоломей уже назначил двух экзархов, причем из США и из Канады, подготовка ведется. Это обострит обстановку на самой Украине. Думаете, православные УПЦ на Украине будут отдавать свои храмы автокефальщикам? Когда вмешиваются в православный мир и мир в православном мире для дестабилизации обстановки на Украине, это не может не беспокоить", – сказал Александр Домрин.