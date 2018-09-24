Эксперт: США пытаются принудить Китай к переговорам на своих условиях

СМИ сообщили о планах США обвинить Китай во "враждебных действиях". Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik назвал эти планы ожидаемыми и рассказал, какие цели могут преследовать в Вашингтоне такой политикой.

Вашингтон планирует обвинить Пекин во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному секторам США, подкрепив обвинения доказательствами, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Белый дом планирует раскрыть новую информацию о "враждебных действиях" Китая по отношению к государственному и частному секторам страны и действовать, исходя из этой информации. Как сообщил порталу источник, администрация раскритикует Китай за его "пагубную деятельность" в области кибератак, вмешательства в выборы и кражи интеллектуальной собственности.

"Мы не собираемся позволить только России быть раздражающим фактором… Это Россия и Китай (вместе – ред.)", – заявил источник в Белом доме.

Axios сообщает, что администрация располагает "тоннами данных", чтобы подкрепить доказательствами свои обвинения против Китая. С обвинениями в течение следующих нескольких недель выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны.

Как отмечается, источники не смогли объяснить, почему администрация предпринимает подобные шаги именно сейчас. По их мнению, есть вероятность, что президент США Дональд Трамп продолжит позитивно отзываться о председателе КНР Си Цзиньпине, чтобы защитить их отношения, и делегирует обвинения своему советнику по торговой и промышленной политике Питеру Наварро.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik рассказал, какие цели могут преследовать США такой политикой.

"Эта новость не стала неожиданной. Уже полгода США последовательно и целенаправленно выдвигают разного рода претензии Китаю, вводят ограничения в области торговли, мотивируя это тем, что Китай получает выгоду, а США несут ущерб. Недавно США ввели еще одни санкции. И на этом фоне им, видимо, надо объяснить, почему они это делают. Одновременно с этим США хотят вести какой-то переговорный процесс с Китаем. Поэтому здесь можно увидеть две цели: оправдать свои действия и оказать давление на Китай, принудив его к переговорам в пользу США", – сказал Владимир Оленченко.