Депутат Госдумы: у России и Израиля в Сирии разные цели

Армия Израиля не согласилась с докладом Минобороны о сбитом Ил-20 ВКС России. В эфире радио Sputnik позицию израильской стороны прокомментировал заместитель председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

ВВС Израиля не пытались спрятаться за Ил-20 ВКС России при выполнении операции в Сирии и своевременно предупредили о ней российских военных, заявили в израильской армии.

Соответствующий пресс-релиз был опубликован вскоре после заявления министерства обороны, в котором Россия возложила на Израиль ответственность за гибель самолета с 15 военнослужащими на борту. В своем заявлении руководство израильской армии призвало продолжать "деконфликтоционную" координацию в ходе военных действий Сирии, которые в Тель-Авиве прекращать не намерены.

"Исчерпывающие, точные и фактические детали известны соответствующим профессионалам в российских вооруженных силах, и они ясно свидетельствуют, что деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время, как он используется последние два с половиной года, и ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом", — отмечается в заявлении.

В армии Израиля подчеркнули, что в момент, когда сирийская зенитная ракета сбила Ил-20, израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны, завершив бомбардировку намеченных целей в провинции Латакия. Израильские данные о произошедшем передал российской стороне командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин.

С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который позволяет оградить стороны от случайных столкновений и иных опасных инцидентов во время операция в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его союзников. В Израиле заверяют, что и 17 сентября они оповестили российских военных о налете на Сирии значительно раньше, чем за минуту до начала налета, как утверждает Москва.

В Израиле назвали сохранение координации общим интересом для обоих государств, при этом подчеркнув, что не намерены отказываться от операций в Сирии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал позицию Израиля в эфире радио Sputnik.

"Я, опираясь на официальную точку зрения министерства обороны РФ, убежден, что она абсолютно правильная, имеет под собой основу, и что израильские ВВС виновны в гибели 15 наших военнослужащих. Конечно, речь не идет об объявлении войны, но — о том, чтобы были приняты соответствующие ответные меры. Мое предложение – закрыть небо для ВВС Израиля над зонами, где находятся наши военнослужащие. И, конечно, мы должны понимать, что если Израиль говорит о необходимости координации действий по наведению порядка в САР, то у нас, на мой взгляд, понятия наведения порядка разнятся. Мы боремся с террористами, которые представляют угрозу не только для нашей страны, но и в целом для мирового сообщества. А израильтяне борются с иранскими подразделениями, при этом нанося удары по объектам сирийской инфраструктуры, что недопустимо. С терроризмом нужно бороться и уничтожать его, где бы он ни был, а не преследовать какие-то свои интересы, пренебрегая интересами мирового сообщества", — сказал Юрий Швыткин.

Ил-20 российских ВКС был сбит 17 сентября при возвращении на базу Хмейми в 35 километрах от побережья Средиземного моря. В это же время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары по сирийским объектам в Латакии. По данным Минобороны РФ, Тель-Авив уведомил российскую сторону о проводимой операции лишь за одну минуту до атаки, введя в заблуждение в отношении района удара и не проинформировав о местонахождении F-16. Как заявили в российском оборонном ведомстве, израильские летчики прикрывались российским Ил-20 и подставили его под удар ПВО Сирии. Самолет был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.