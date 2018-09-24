Политолог прокомментировал заявление госсекретаря США о "бесполезности" РФ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия не приносит пользы ни на Украине, ни в Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов объяснил, при каких условиях США могут услышать позицию России.

Россия "не приносит пользу" ни на Украине, ни в Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу NBC.

На вопрос журналиста о том, правильно ли будет сказать, что от России "нет пользы ни на Украине, ни в Сирии", Помпео ответил, что утверждение "весьма справедливое".

"Это очень справедливое утверждение. И это очень печально, ведь есть сферы, в которых у нас есть общие интересы, и я тесно взаимодействовал с ними (с Россией — ред.) по вопросам противостояния терроризму. В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности – в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии", — сказал он.

Госсекретарь также напомнил, что США ввели санкции в адрес Китая из-за закупок российского оружия. По словам дипломата, это было сделано, чтобы "дать отпор России".

"На этой неделе мы ввели санкции против Китая в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который, опять же, был принят для противодействия злонамеренным действиям России", — заключил Помпео.

Когда Россия отстаивает собственные интересы, США всячески стараются принизить ее роль, считает кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"Высказывание недавно назначенного госсекретаря США Майка Помпео о "бесполезности" России на Украине и в Сирии можно понимать следующим образом: для США важнее всего их собственные национальные интересы, и они готовы слышать позицию России лишь там, где национальные интересы США совпадают с российскими. Но там, где Россия пытается отстаивать собственные интересы, американский истеблишмент и Майк Помпео как один из его наиболее ярких представителей будут видеть бесполезность России и всячески стараться принизить ту роль, которую играет Россия в решении проблем, в частности на Украине и в Сирии", — сказал Сергей Козлов.





