Политолог о третьем дивизионе С-400 в Крыму: неожиданной угрозы не будет

В Крыму заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф". Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik рассказал о значении этого события в деле защиты воздушных границ России.

В Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, осуществили ориентирование комплекса на местности и начали отслеживать цели.

Два предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ России в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Позже источник в силовых структурах рассказал, что в ближайшее время вблизи Джанкоя развернут четвертый дивизион С-400.

"Все полки С-400 под Евпаторией, Севастополем, Феодосией и Джанкоем будут прикрываться комплексами малой дальности "Панцирь-1С". Но основная задача дивизионов — это отражение массированного удара средств воздушного нападения на удалении до 400 километров от полуострова" — отметил источник.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал ситуацию.

"Развертывание очередного дивизиона С-400 свидетельствует о том, что воздушное пространство над Крымом, прежде всего со стороны Черного моря, теперь взято под контроль. Крым – это не просто часть российской территории. Крым вошел составной частью в оборонный комплекс Российской Федерации. Подобного типа вооружения оказываются очень важными и актуальными в настоящее время. Все больше современной техники получают наши войска. И какие-то заявления или движения наших соседей или стран, находящихся достаточно далеко от нас, но, тем не менее, постоянно дежурящих в районе Черного моря, не будут представлять неожиданной угрозы для нашей страны", — сказал Юрий Почта.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, применяется против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.