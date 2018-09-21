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Мнение: захват штаба США на учениях не добавит ВСУ ореола мужественности

(обновлено: 19:21 21.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАмериканские военные во время совместных учений с армией Украины Fearless Guardian - 2015 на Яворивском полигонеАмериканские военные во время совместных учений с армией Украины Fearless Guardian - 2015 на Яворивском полигоне
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные "захватили" американский штаб на международных военных учениях в Германии. В эфире радио Sputnik член ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов оценил "достижения" десантников ВСУ.

Рота украинских десантников "захватила" американский штаб на проходящих в Германии международных учениях Saber Junction 2018, сообщается на официальной странице Вооруженных сил Украины в Facebook

"Враг не ожидал прибытия украинцев на его место, и без серьезного сопротивления наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинцев – два человека", – говорится в сообщении.

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: в вопросе поставок оружия Украина идет по пути банановых республик
Отмечается, что перед захватом условного противника украинцы девять часов "блуждали по лесам".

Пользователи социальных сетей отнеслись к "достижению" украинских военнослужащих с юмором. 

"Хлопцы, не перестарайтесь, а то денег больше не дадут", – написал Вячеслав Каленченко в комментариях.

"Девять часов искали в трех березах… то ли американцы так хорошо спрятались, то ли украинцы так плохо искали", – пошутил Сергей Таждинов.

В эфире радио Sputnik подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов высказал свой взгляд на ситуацию.     

"Время от времени желание похвастаться у военнослужащих ВСУ возникает с непреодолимой силой. И поскольку у них нет реальных успехов, то их приходится выдумывать. А чтобы была хоть какая-то правдоподобность, им помогают друзья-американцы. Они не могут допустить, чтобы их "младший брат", которого они оснащают и оснащают второсортной техникой, мало пригодной для реальных боевых действий, прибывал в таком состоянии. Я имею в виду ситуацию на Донбассе. Отсутствие успехов и, кроме того, обстрелы мирных жителей не прибавляют ореола мужественности и победоносности армии Украины. А в данном случае они захватили американский штаб, то есть показали, что они на высоте. Тем более что американцам это ничего не стоило. Создать такую ситуацию просто. А создать информационный повод, восхваляющий ВСУ, американцам всегда приятно", – сказал Андрей Попов.

Saber Junction – учения бригадной боевой группы, которые проводит командование Вооруженных сил США в Европе. Маневры осуществляются для оценки готовности солдат к проведению общевойсковых операций. В обучении принимают участие более пяти тысяч американских военных, а также солдаты из 19 стран – как НАТО, так и государств-партнеров. 

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