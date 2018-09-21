Политолог: у Киева есть "секретный план" по Азову? Это даже не смешно

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что у Киева есть секретный план по разрешению ситуации, сложившейся в Азовском море. При этом он отказался назвать конкретные меры, но подчеркнул, что они уже согласованы.
"Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Конечно, всем нам понятно, что Азов – это не внутреннее море, территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, относительно Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста", – сказал Климкин на брифинге, который транслировал канал "112 Украина".
Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что заявления о существовании секретного плана – это очередной блеф Киева.
"Скорее всего, это попытка создать видимость: мол, они что-то знают, но никому не скажут. Наверное, в очередной раз блефуют. Какие там могут быть секретные планы? Все достаточно просто: не надо создавать проблемы – не будешь получать проблемы сам. Все сложности, которые сейчас существуют в Азовском море, – это результат действий Киева. Сами наломали дров, а теперь придумывают какие-то секретные меры. Видимо, чтобы оправдать свои же действия… Это даже не забавно. Это удивительно. И выглядит как-то несерьезно для государства, претендующего на звание европейского. Пора бы Киеву перестать заниматься неразумными вещами и создавать самим себе проблемы", – сказал Александр Дудчак.