Политолог: у Киева есть "секретный план" по Азову? Это даже не смешно

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил, что у Украины есть секретный план по Азовскому морю. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак назвал эти слова очередным блефом Киева.

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что у Киева есть секретный план по разрешению ситуации, сложившейся в Азовском море. При этом он отказался назвать конкретные меры, но подчеркнул, что они уже согласованы.

"Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Конечно, всем нам понятно, что Азов – это не внутреннее море, территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, относительно Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста", – сказал Климкин на брифинге, который транслировал канал "112 Украина".

По словам главы украинского МИД, власти обсудили все возможные опции с "друзьями и партнерами". Он также добавил, что успеха в ситуации вокруг Азовского моря можно достичь только благодаря действиям "одновременно во всех плоскостях".

Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что заявления о существовании секретного плана – это очередной блеф Киева.

"Скорее всего, это попытка создать видимость: мол, они что-то знают, но никому не скажут. Наверное, в очередной раз блефуют. Какие там могут быть секретные планы? Все достаточно просто: не надо создавать проблемы – не будешь получать проблемы сам. Все сложности, которые сейчас существуют в Азовском море, – это результат действий Киева. Сами наломали дров, а теперь придумывают какие-то секретные меры. Видимо, чтобы оправдать свои же действия… Это даже не забавно. Это удивительно. И выглядит как-то несерьезно для государства, претендующего на звание европейского. Пора бы Киеву перестать заниматься неразумными вещами и создавать самим себе проблемы", – сказал Александр Дудчак.