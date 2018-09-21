Китайский эксперт: санкции США лишь укрепят наши связи с РФ в военной сфере

Пекин сделал резкое представление Вашингтону из-за введенных накануне санкций за военное сотрудничество КНР с Россией. Эти санкции означают, что Китай причислен к врагам США, отметил в эфире радио Sputnik китайский эксперт У Дахуэй.

Китай сделал резкое представление США из-за введенных накануне санкций за военное сотрудничество с Россией.

"Китайская сторона выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями (новыми санкциями – ред.)… Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", – заявил официальный представитель МИД страны Гэн Шуан.

Он также отметил, что происходящее подрывает отношения между китайскими и американскими вооруженными силами.

"Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень", – заключил представитель китайского МИД.

В четверг Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Совет руководит вооруженными силами страны, его возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин.

Как объяснили в Белом доме, санкции вызваны закупками у российской стороны Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе 2018-го. Обе транзакции запрещены законом США "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

При этом в Вашингтоне уточнили, что новые меры нацелены на Москву, но не подразумевают подрыв обороноспособности России или Китая.

Санкции США против Китая в связи с закупкой российского вооружения противоречат международному праву и принципам международных отношений. Об этом в интервью Sputnik-Китай, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, заявил профессор факультета международных отношений китайского университета Цинхуа У Дахуэй.

"То, что США на основании собственного закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" применяют санкции к китайским высшим чиновникам, означает, что Китай причислен к врагам США. Военно-техническое взаимодействие России и Китая, включая сотрудничество по закупкам Су-35 и С-400, начато еще несколько лет назад. А вышеупомянутый закон США был принят только летом прошлого года. В настоящее время более 60 стран закупают у России вооружение и товары военного назначения. И что, США наложат санкции на всех? Среди этих стран немало союзников и партнеров США, в будущем их может быть еще больше – Индия, Турция, Саудовская Аравия. К ним ко всем США тоже применят санкции на основе этого закона? Я считаю это проявлением гегемонизма, который абсолютно не считается ни с международным правом, ни с международными принципами", – сказал У Дахуэй.

По его мнению, подобные шаги США лишь укрепят стратегическое сотрудничество Китая и России в военной сфере.

"Взаимодействие двух стран стабильно развивается в соответствии с ранее утвержденным курсом. Отношения между Россией и Китаем в военной сфере включают уже не только просто продажу и закупку вооружений. Они вступили в ту стадию, которая предусматривает также совместные исследования и разработки. Критика извне, вмешательство, санкции никоим образом не смогут повлиять на развитие военно-технического сотрудничества России и Китая. Я считаю, подобные санкции и внешние противодействующие факторы, наоборот, могут укрепить уровень стратегического сотрудничества обеих стран в военной сфере", – заключил У Дахуэй.