Политолог: санкциями США хотят решить сразу несколько конкретных задач

В МИД России назвали санкции "национальной забавой" США. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что санкционная политика Вашингтона будет только усиливаться, и объяснил, почему.

Американские политики надеются, что стоит поднажать и удастся продиктовать России свои условия, однако никогда и ни у кого это не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя очередные антироссийские санкции.

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

"Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры – по счету уже 60-е с 2011 года", – говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отметил дипломат, каждый новый санкционный раунд демонстрирует полное отсутствие результата от предыдущих попыток нажима на Россию.

"Многочисленные американские "черные списки" все больше дублируют друг друга. Смешно, но это так. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной "исключительности", надеются, что стоит еще немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия. Никогда и ни у кого это не получится", – подчеркнул Рябков.

По его словам, властям США надо подумать о глобальной стабильности, "которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях". "Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным", – заключил замглавы МИД.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что США выбрали язык санкций для общения со всем миром. Поэтому, по мнению эксперта, санкционная политика Вашингтона будет только усиливаться.

"Санкций будет еще больше. Понятно, что США решают несколько конкретных задач. Во-первых, меняют международную финансово-экономическую структуру, в которой весь мир жил в последние десятилетия – и это задача нынешней администрации Дональда Трампа. В рамках изменения этой структуры они меняют предыдущие договоры, работавшие на международной арене и организовавшие экономические взаимоотношения международных субъектов. Кроме того, никто не отменял в США задачу "наказать" нынешнюю Россию, повлиять на нее так, чтобы в России сменилась система управления. Условия поставлены: мол, Россия должна признать несколько пунктов, которые ей выставлены в качестве ультиматума, в частности отдать Крым Украине и прекратить поддержку на востоке Укаины непризнанных республик. Но понятно, что Россия никогда не пойдет на то, чтобы согласиться на данные ультиматумы", – сказал Дмитрий Солонников.