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Политолог о "Форте Трамп": польские власти плохо учат уроки истории

(обновлено: 16:03 21.09.2018)
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© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии и армии США на церемонии открытия военных учений Анаконда-16 в ПольшеСолдаты польской армии и армии США на церемонии открытия военных учений Анаконда-16 в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz
Польша планирует разместить американскую военную базу "Форт Трамп" на восточной или северо-восточной границе. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем может обернуться польская инициатива.

Польша хочет разместить американскую военную базу на восточной или северо-восточной границе, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире радиостанции RMF FM

"Еще слишком рано, чтобы говорить о конкретных местах. Одно можно сказать наверняка: мы хотели бы, чтобы такое решение было принято, чтобы такая база была размещена где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке Польши", – сказал Дворчик.

Открытие базы ВВС США в Ласке, Польша. 2012 год
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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При этом он настаивает, что американская база должна обеспечить Польше безопасность. "Все понимают, что такое решение о размещении в Польше постоянных баз США было бы очень большим событием, существенно сказалось бы на безопасности всего региона и, конечно, Польши", – заявил Дворчик.

Во вторник, 18 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил назвать ее – Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы – порядка 1,5-2 млрд долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что размещение в Польше военной базы США лишь приведет к напряженности в регионе Восточной Европы.

"Польская инициатива, очевидно, предполагает дальнейшие действия по сдерживанию России на ее западных границах. Если в Соединенных Штатах и в Польше считают, что это успокаивает ситуацию в Восточной Европе и делает ее более предсказуемой, то лично я считаю, что это не так. Это делает ситуацию более напряженной, так как, очевидно, вынудит Россию принимать ответные меры. Те, кто пытается разместить новое вооружение в Восточной Европе, должны понимать, что это в целом только накаляет обстановку, а по истории мы помним, что Восточная Европа – это чуть ли не самое взрывоопасное место на земле. Я думаю, что это (размещение американской военной базы – ред.) показывает, что польское руководство недостаточно хорошо учит уроки", – сказал Владимир Брутер.

По его мнению, решение Варшавы разместить в стране американскую военную базу вызвано не только стремлением угодить Вашингтону.

"Мне кажется, дело не только в том, чтобы показать лояльность США. Польша себя считает серьезным и практически единственным крупным игроком в Восточной Европе и пытается таким образом выстраивать свою исключительность. Именно это делала Польша в межвоенный период. Но та катастрофа, которая постигла Польшу в период Второй мировой войны, показывает, что Польша преувеличивала свою роль и свою значимость. Это же Польша делает и сейчас при очень правом правительстве. И, скорее всего, из этой затеи (из размещения американской базы на территории Польши – ред.), ничего путного не получится, но осадок останется", – заключил политолог.

Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
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В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до 2 млрд долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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