"Это не бред, а реалии". Эксперт о борьбе с русским языком на Украине

Украинская активистка Лариса Ницой предложила бросить полицию на борьбу с русским языком. В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов отметил, что не удивлен этим предложением.

Властям Львовской области стоит задействовать полицию для соблюдения моратория на публичное использование "русскоязычного культурного продукта". Об этом в эфире ObozTV заявила украинская активистка, детская писательница Лариса Ницой.

"Согласно конституции, государство обеспечивает функционирование украинского языка во всех сферах жизни. А значит, обеспечивает все способы влияния – суды, полицию, штрафы. Все, что есть в его руках, оно должно применять и обеспечивать функционирование украинского языка. Полиция – один из таких инструментов", – сказала она.

По словам Ницой, книги на русском языке жечь не надо, а вот российскую музыку или певца в кафе можно будет просить заменить на украинских исполнителей. Активистка пояснила, что русскоязычные граждане, которые заявляют об отсутствии "украинского продукта" – спектаклей, фильмов, музыки – просто не видят "украинское информационное поле".

"Я надеюсь, что львовяне очень позитивно оценят такой шаг их облсовета, поскольку это на самом деле надо было делать очень давно", – резюмировала она.

В среду, 19 сентября, Львовский областной совет постановил ввести мораторий на публичное использование в регионе "русскоязычного культурного продукта" – песен и фильмов на русском языке.

Посол Канады на Украине Роман Ващук раскритиковал это решение, назвав запрет "узколобым и просто тупым".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов прокомментировал предложение Ницой использовать силы полиции в борьбе с русским языком.

"Я не удивлен – на Украине ускоренными темпами идет строительство национального государства, в основании которого лежит создание искусственных приоритетов, искусственных условий для развития одного только украинского языка и, соответственно, дискриминации русского языка. Этот процесс идет с 2014 года, и его темпы будут только нарастать. В этом смысле с Украиной все понятно: силы, которые поддерживают этот процесс, находятся у власти, и велика вероятность того, что они ее сохранят. Поэтому на эти процессы стоит смотреть, скорее всего, как на необратимые. Так что это не бред, а реалии. Украина пошла по пути балтийских соседей. Хотя это совершенно другая страна, не похожая на страны Балтии", – сказал Олег Игнатов.