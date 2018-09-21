"Это не бред, а реалии". Эксперт о борьбе с русским языком на Украине

Властям Львовской области стоит задействовать полицию для соблюдения моратория на публичное использование "русскоязычного культурного продукта". Об этом в эфире ObozTV заявила украинская активистка, детская писательница Лариса Ницой.
"Согласно конституции, государство обеспечивает функционирование украинского языка во всех сферах жизни. А значит, обеспечивает все способы влияния – суды, полицию, штрафы. Все, что есть в его руках, оно должно применять и обеспечивать функционирование украинского языка. Полиция – один из таких инструментов", – сказала она.
"Я надеюсь, что львовяне очень позитивно оценят такой шаг их облсовета, поскольку это на самом деле надо было делать очень давно", – резюмировала она.
В среду, 19 сентября, Львовский областной совет постановил ввести мораторий на публичное использование в регионе "русскоязычного культурного продукта" – песен и фильмов на русском языке.
Посол Канады на Украине Роман Ващук раскритиковал это решение, назвав запрет "узколобым и просто тупым".
В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов прокомментировал предложение Ницой использовать силы полиции в борьбе с русским языком.
"Я не удивлен – на Украине ускоренными темпами идет строительство национального государства, в основании которого лежит создание искусственных приоритетов, искусственных условий для развития одного только украинского языка и, соответственно, дискриминации русского языка. Этот процесс идет с 2014 года, и его темпы будут только нарастать. В этом смысле с Украиной все понятно: силы, которые поддерживают этот процесс, находятся у власти, и велика вероятность того, что они ее сохранят. Поэтому на эти процессы стоит смотреть, скорее всего, как на необратимые. Так что это не бред, а реалии. Украина пошла по пути балтийских соседей. Хотя это совершенно другая страна, не похожая на страны Балтии", – сказал Олег Игнатов.