"Вашингтон – не в тех условиях". Эксперт о реакции Китая на санкции

В МИД Китая отреагировали на введенные Вашингтоном санкции за военное сотрудничество с Россией. Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, вводя санкции, США не учитывают важный момент.

Китай сделал резкое представление США из-за введенных накануне санкций за военное сотрудничество с Россией. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

"Китайская сторона выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями (новыми санкциями – ред.). <…> Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", – подчеркнул он.

Гэн Шуан также отметил, что происходящее подрывает отношения между китайскими и американскими вооруженными силами.

"Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень", – заключил представитель МИД КНР.

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США, вводя санкции, не учитывают важный момент.

"Мы видим, что, с одной стороны, американцам представляется, что они могут наказывать любую страну, которая будет сотрудничать с Россией. Однако, с другой стороны, все это делается в условиях формирования новых процессов и блока стран, в который входят не только Россия и Китай, но и десятки других стран, население которых в совокупности превышает чуть ли не половину человечества. Поэтому это все смешно выглядит. Китайцы будут достаточно жестко реагировать и дальше, чтобы показать, что Соединенные Штаты Америки сегодня находятся не в тех условиях, чтобы размахивать дубинкой и грозиться всем подряд", – сказал Сергей Санакоев.

В четверг Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Совет руководит вооруженными силами страны, его возглавляет непосредственно китайский лидер Си Цзиньпин.

Как объяснили в Белом доме, санкции были спровоцированы закупками у российской стороны Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе 2018-го. Обе транзакции прошли после вступления в силу антироссийских санкций, что запрещено законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

При этом в Вашингтоне уточнили, что новые меры нацелены на Москву, но не подразумевают подрыв обороноспособности России или Китая.