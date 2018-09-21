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"США в Сирии запредельно непоследовательны". Политолог о словах Хантсмана

(обновлено: 13:22 21.09.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон ХантсманПосол США в РФ Джон Хантсман
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон и Москва ведут "закулисную" работу по сирийскому урегулированию. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев.

Вашингтон и Москва ведут "закулисную" работу по Сирии, чтобы положить конец насилию и продвинуться на пути политического урегулирования, заявил посол США в России Джон Хантсман.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
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"Конечно, наше сотрудничество по Сирии. Мы ведем работу, которая идет за кулисами, чтобы удостовериться в том, что сможем положить конец насилию, и, в конце концов, продвинуться в плане урегулирования и правления в Дамаске", – сказал посол, выступая на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России (AmCham).

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление посла США.   

"Важно отметить, что это заявление прозвучало на фоне предыдущих действий американской администрации, которая сделала все, чтобы максимально обострить военно-политическую и политическую ситуацию в Сирии. Поэтому мне не очень понятно, в чем заключается сейчас позиция США по Сирии, кроме того, чтобы сохранить там присутствие ранее финансировавшихся вооруженных формирований – как умеренных исламистов, так и части радикальных", – сказал Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, чтобы диалог Москвы и Вашингтона по Сирии был результативным, США должны четко определить свою позицию. 

"Конечно, мы вправе предположить, что между Россией и США ведутся политические контакты по поводу будущего Сирии. Но для того, чтобы они были результативными, необходимо достичь самого главного – снятия американского требования об уходе (президента САР Башара) Асада. А это требование ими то ли снимается, то ли не снимается – его сперва снимают, потом восстанавливают. В этом смысле переговоры с США вести очень сложно, потому что их позиция запредельно непоследовательна. С другой стороны, встает вопрос о том, чтобы обеспечить участие в конституционном процессе в Сирии тех сил, которые выступают за мирное урегулирование, за стабилизацию, но к этим силам никак не относятся партнеры США в Сирии. Поэтому вопрос в том, что США должны найти для себя какое-то место в сирийском урегулировании, потому что они своими действиями вывели себя за рамки сирийского политического конструирования. Им туда надо возвращаться, но возвращаться надо с неким новым багажом, которого у Вашингтона, по-моему, нет", – заключил Дмитрий Евстафьев.

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