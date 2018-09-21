Эксперт: иском против Би-би-си Порошенко никого не обманет

Президент Украины Петр Порошенко подал иск в суд Великобритании на телерадиокорпорацию Би-би-си в связи с публикацией материала, где утверждалось, что украинский лидер заплатил около 400 тысяч долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Telegraph со ссылкой на полученный в распоряжение документ.
В жалобе, поданной в британский суд, адвокаты украинского президента отвергают эту информацию и заявляют, что публикация "серьезно повредила" репутации Порошенко и "вызывала беспокойство и замешательство".
Согласно утверждению адвокатов, Би-би-си "решила опубликовать эти очень серьезные и дискредитирующие обвинения, несмотря на то, что те, кто, предположительно, был вовлечен в дело, неоднократно говорили журналистам, что это неправда, что никаких платежей и тайных переговоров не было".
Би-би-си отказалась комментировать эту информацию, заявив, что не может давать комментарии по поводу дела, рассмотрение которого продолжается.
Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что поданный Порошенко иск – часть политической рекламы.
"Этот иск президента Порошенко, на мой взгляд, вызван задачами внутриполитической борьбы. На Украине фактически стартовала избирательная кампания, и Порошенко нужно показать, что он не является нерукопожатным, неполноценным президентом, а что с ним встречаются – конечно, бесплатно – президенты великих держав, включая президента Трампа. Это задача, связанная с политической рекламой. Кроме политического пиара, здесь ничего нет. Хотя, конечно, этим иском Порошенко никого не обманет. Поскольку появлялись публикации, которые исходили от источников в администрации президента Украины, где назывались суммы, которые получали лоббистские структуры в США за организацию встречи Порошенко с Трампом", – сказал Эдуард Попов.