Эксперт: иском против Би-би-си Порошенко никого не обманет

Петр Порошенко подал в суд на телерадиокорпорацию Би-би-си за клевету, пишут СМИ. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что стоит за этим шагом украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко подал иск в суд Великобритании на телерадиокорпорацию Би-би-си в связи с публикацией материала, где утверждалось, что украинский лидер заплатил около 400 тысяч долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Telegraph со ссылкой на полученный в распоряжение документ.

В мае этого года Би-би-си со ссылкой на источники в Киеве, знакомые с обстоятельствами сделки, сообщила, что адвокат президента США Майкл Коэн получил от посредников, действующих от имени Порошенко, по меньшей мере, 400 тысяч долларов, чтобы организовать переговоры двух лидеров во время визита Порошенко в США. По данным источника, президент Украины хотел установить неофициальный канал информации с Трампом, и ему необходимо было "провести нечто, похожее на переговоры". Как отмечает издание, сюжет, в котором упоминались эти данные, был показан 23 мая в новостном выпуске телеканала BBC One, текстовая версия материала до сих пор доступна на сайте.

В жалобе, поданной в британский суд, адвокаты украинского президента отвергают эту информацию и заявляют, что публикация "серьезно повредила" репутации Порошенко и "вызывала беспокойство и замешательство".

Согласно утверждению адвокатов, Би-би-си "решила опубликовать эти очень серьезные и дискредитирующие обвинения, несмотря на то, что те, кто, предположительно, был вовлечен в дело, неоднократно говорили журналистам, что это неправда, что никаких платежей и тайных переговоров не было".

По данным защиты Порошенко, корпорация в ответ на жалобу украинского президента отказалась публиковать исправление и извинения.

Би-би-си отказалась комментировать эту информацию, заявив, что не может давать комментарии по поводу дела, рассмотрение которого продолжается.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что поданный Порошенко иск – часть политической рекламы.

"Этот иск президента Порошенко, на мой взгляд, вызван задачами внутриполитической борьбы. На Украине фактически стартовала избирательная кампания, и Порошенко нужно показать, что он не является нерукопожатным, неполноценным президентом, а что с ним встречаются – конечно, бесплатно – президенты великих держав, включая президента Трампа. Это задача, связанная с политической рекламой. Кроме политического пиара, здесь ничего нет. Хотя, конечно, этим иском Порошенко никого не обманет. Поскольку появлялись публикации, которые исходили от источников в администрации президента Украины, где назывались суммы, которые получали лоббистские структуры в США за организацию встречи Порошенко с Трампом", – сказал Эдуард Попов.