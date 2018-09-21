Политолог: подготовка Киевом новых санкций против РФ – "слепое копирование"

Украина готовит санкции против химических компаний из-за работы в Крыму. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в ближайшее время мы станем свидетелями еще многих "удивительных" шагов со стороны Киева.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий готовит санкции против компаний, связанных с производством химической продукции в Крыму и ее реализацией, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство предлагает ввести санкции против кипрских компаний "Летан Инвестментс Лимитед", "Охна Холдингс Лимитед", российских ООО "Титанактив", ООО "Центр оптимальных технологий", ООО "Химкомснаб" и швейцарской "Толексис Интерпрайзиз эйдж". Также в министерстве напомнили, что производитель химпродукции в Армянске – российская компания "Титановые инвестиции" – уже находится под санкциями.

"На сегодня министерством подготовлен и направлен на проработку соответствующий проект распоряжения в органы государственной власти. В дальнейшем это распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik назвал действия Киева копированием санкционной политики США.

"Украина копирует действия своего главного союзника – США, ведь именно там начался санкционный процесс в отношении России из-за Украины. Поэтому говорить о какой-то продуманности этих санкций со стороны Киева – сложно. Это просто слепое копирование. Думаю, мы увидим еще очень много глупых санкций. Сейчас введут санкции против химической промышленности, потом введут, не знаю, транспортные санкции… Пока у (президента Украины Петра) Порошенко идет избирательная кампания, мы будем свидетелями еще многих удивительных действий со стороны нашего соседа", – сказал Сергей Журавский.

В 2014 году на фоне воссоединения Крыма с Россией и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

В конце августа этого года власти США ввели еще один пакет ограничительных мер. Основанием для очередных американских санкций стали обвинения в адрес России в якобы применении химического оружия в британском городе Солсбери.

Также в ноябре США планируют ввести второй, более жесткий пакет санкций. Он может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Кроме того, Вашингтон заявлял о возможном понижении уровня дипломатических отношений.