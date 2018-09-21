Эксперт предположил, скажется ли смена руководства Вьетнама на связях с РФ

Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Политический аналитик Александр Шпунт в эфире радио Sputnik отметил, что у Ханоя и Москвы – давние традиционные связи.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, ушедший из жизни в пятницу на 62 году жизни, скончался в результате болезни в центральном госпитале Ханоя, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на официальный источник.

"Президент Чан Дай Куанг скончался в 10.05 (06.05 мск) в 108 Центральном военном госпитале в Ханое после тяжелой болезни. Лечением президента Чан Дай Куанга занимались местные и зарубежные специалисты", – заявил в пятницу начальник Центрального управления охраны здоровья министерства здравоохранения Вьетнама Нгуен Квок Чиеу, слова которого цитирует агентство.

Посольство России во Вьетнаме выразило соболезнования в связи с кончиной Чан Дай Куанга, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году в коммуне Куанг Тхиен, в районе Ким Сон провинции Ниньбинь. Окончил Центральное училище народной полиции и Колледж иностранных языков министерства внутренних дел Вьетнама (ныне министерство общественной безопасности), долгое время работал на различных должностях в полиции.

С 2006 года по август 2011 года он был заместителем министра общественной безопасности Вьетнама, с августа 2011 года по март 2016 года – министром общественной безопасности. В апреле 2016 года избран президентом Социалистической Республики Вьетнам. С того же времени Чан Дай Куанг был председателем Совета национальной обороны и безопасности, главой Центрального руководящего комитета по делам горных районов и руководителем Центрального комитета по судебной реформе.

Чан Дай Куанг также был депутатом Национального собрания (парламента) Вьетнама XIII и XIV созывов, членом ЦК Компартии Вьетнама и членом политбюро ЦК Компартии Вьетнама.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт в эфире радио Sputnik ответил на вопрос, как смена руководства может повлиять на отношения Вьетнама с Россией.

"У России по понятным причинам очень давние традиционные связи с Вьетнамом – одна только "Зарубежнефть" чего стоит. Эти связи – вполне прочные. В последние годы у Вьетнама активизировались связи и с США. У них полностью и до конца нормализовались отношения – об этом говорит высокий уровень визитов и государственных связей. К тому же во Вьетнам пришли американские инвестиции. Не так много мест в Азии, где американским инвестициям рады – предпочитают китайские. И на территории Вьетнама идет соревнование старой дружбы и новых предложений. Поэтому любые смены в руководстве могут сказаться. Как – сказать пока трудно", – отметил Александр Шпунт.