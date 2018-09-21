"Глас вопиющего в пустыне". Политолог о доказательствах Минобороны по MH17

В Минобороны подтвердили подлинность документов на ракету, которая сбила малайзийский самолет над Донбассом в 2014 году. На Западе не заинтересованы в истине, уверен политолог Леонид Крутаков. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Министерство обороны России вновь подтвердило, что рассекреченные документы о ракете, сбившей в 2014 году малайзийский лайнер Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом, являются подлинными.

Как отмечается на сайте ведомства, в ходе создания зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации, куда входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты. В министерстве пояснили, что формуляр на двигатель являлся эталонным. С него изготавливался тираж формуляров, в которые после этого заносилась уникальная информация с характеристиками каждого двигателя к каждой сделанной ракете.

Если эталонный формуляр, то есть "подлинник" приходил в негодность, то вместо него создавалась точная копия, именовавшаяся "восстановленный подлинник". С него тоже продолжалось тиражирование формуляров, но уже под этим названием.

В ведомстве добавили, что представленный на брифинге формуляр двигателя скопировали с подлинника, который был восстановлен 14 января 1986 года. Именно об этом свидетельствует запись в формуляре. Как указано в ГОСТ 19.602-78, "подлинник" и "восстановленный подлинник" являются документами, с которых делают копии. После этого в них заносились конкретные номера двигателя к ЗУР класса 9М38.

Эти правила разработки и ведения техдокументации действовали на предприятиях всего Советского Союза, в том числе и на Украине, напомнили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что российская Генпрокуратура подтвердила факт передачи всех данных нидерланской стороне еще 17 сентября. Если от совместной следственной группы поступят соответствующие запросы, то "будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз", заключили в Минобороны.

В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков предположил, примет ли следствие представленные Россией доказательства.

"Все заявления Минобороны и новые данные по малайзийскому самолету – это глас вопиющего в пустыне. Потому что западное расследование носит абсолютно политический характер, никто не заинтересован в истине, в ответе на вопрос, кто действительно сбил самолет. Это фактор политической игры. Напомню, что когда США продавливали секторальные санкции против России, Европа, прежде всего Германия, очень долго упиралась, не хотела подписывать. Когда был сбит Boeing, появились громкие заголовки и напрямую была обвинена Россия, Европа подняла руки и подписала секторальные санкции. А оказавшись в этом порочном круге, она дальше уже действовала по сценарию США. Глубоко убежден, что сбитый Boeing – это такая же провокация, как поджог рейхстага, как Перл-Харбор и "башни-близнецы". Даже если там не было прямого участия интересантов и последующих выгодоприобретателей, то использовали они эту ситуацию по полной, и мы это видим", – уверен Леонид Крутаков.

В понедельник Минобороны огласило информацию, которая до этого находилась под грифом "совершенно секретно", по ракете, сбившей лайнер. По данным ведомства, ракета для комплекса "Бук" была в 1986 году отправлена в воинскую часть на территории УССР, ее бортовой номер установлен, обратно в Россию ее не ввозили. Представители Минобороны сообщили также, что с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе. Россия призвала международную объединенную следственную группу (JIT) запросить у Киева документацию по ракете.

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. На борту воздушного судна были 298 человек, в основном подданные Нидерландов. Все они погибли. Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить лайнер на такой высоте. В докладе JIT утверждалось, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Комплекс якобы доставили в Донбасс, а затем вывезли обратно в Россию.

В Москве обвинения JIT назвали голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing сбили с территории, которая контролировалась вооруженными силами Украины.