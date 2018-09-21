Эксперт: то, что Израиль передал данные о крушении Ил-20, говорит о многом

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин передал России данные о крушении Ил-20 в Сирии. Израиль демонстрируют, что не намерен терять устоявшееся сотрудничество с Россией, считает политолог Станислав Тарасов. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин в ходе встречи в Москве передал представителям российского минобороны данные о гибели Ил-20. Об этом сообщает армия Израиля.

Кроме того, израильтяне передали России информацию о "попытках Ирана укрепиться в Сирии и передать стратегическое оружие "Хезболле"". Военные отметили, что необходимо и впредь координировать действия в Сирии, подчеркнув важность соблюдения интересов обоих государств.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, который принадлежит ПВО Сирии. В результате погибли пятнадцать российских военнослужащих.

В это же время сирийские объекты в провинции Латакия атаковали четыре израильских F-16. По данным российского Минобороны, израильские летчики прикрывались самолетом Ил-20, тем самым подставив его под удар сирийской ПВО. В оборонном ведомстве считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, и расценивают эти действия Израиля как враждебные.

По словам президента Владимира Путина, Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в Сирии.

Министр обороны Авигдор Либерман, в свою очередь, заявил, что Израиль готов предоставить России всю информацию, касающуюся обстоятельств трагедии и не намерен ничего скрывать. Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и подчеркнул, что в момент инцидента израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны.

Такая готовность к сотрудничеству говорит о многом, уверен политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Это говорит о многом. Наше министерство обороны выступило с обвинением в адрес Израиля, было заявление и со стороны Владимира Путина. Израильская сторона, несмотря на весь трагизм ситуации, повела себя предельно корректно и порядочно. Был телефонный звонок со стороны (премьер-министра Израиля, – ред.) Биньямина Нетаньяху, соболезнования, потом послали командующего ВВС, который прилетел в Москву со всеми данными. Это нормальный подход. Мы с Израилем сотрудничаем. Но Израиль опасается укрепления Ирана на своих границах. Неслучайно пошли сообщения, что Голанские высоты патрулирует российская военная полиция. А сейчас Израиль демонстрирует, что не намерен терять устоявшееся военное сотрудничество и политический диалог с Россией", – отметил Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik.