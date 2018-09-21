Политолог: вся Италия может отвернуться от Порошенко

Власти Вероны лишили президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина. О чем это говорит, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Антон Бредихин.

Президент Украины Петр Порошенко лишился почетного гражданства итальянского города Верона. Такое решение, как сообщил Sputnik Italia член городского совета Вито Коменчини, принял муниципалитет.

Коменчини уточнил, что оно вступает в силу немедленно.

Ассоциация дружбы России и итальянской области Венето уточнила, что за отзыв почетного гражданства у Порошенко проголосовали 30 членов горсовета, три высказались против.

Порошенко удостоили почетного звания в 2016 году в знак благодарности за возвращение Италии семнадцати живописных шедевров, которые в ноябре 2015 года украли из городского музея Кастельвеккьо и впоследствии обнаружили на Украине.

Общая стоимость похищенных произведений составила около 20 миллионов евро. В мае 2016 года их изъяли в Одесской области при подготовке к отправке в Молдавию.

С инициативой о награждении Порошенко выступил мэр Флавио Този, который высказывался за развитие сотрудничества с Украиной. Този не раз встречался с украинским послом в Италии Евгением Перелыгиным, который не скрывал своего несогласия с позицией совета Венето по Крыму.

В то же время решение веронского горсовета о присвоении Порошенко звания почетного гражданина привело к протестам со стороны многих жителей и общественных организаций региона Венето. Они подвергли Този критике, их недовольство вызвала политика Киева в Донбассе.

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин считает, что решение лишить Порошенко звания почетного гражданина говорит об общем недовольстве европейцев его политикой.

"В Европе сразу после прихода к власти Петра Порошенко начало ухудшаться отношение к нему. Его действия были неэффективными, и проводимые реформы, на которые рассчитывали европейцы, показывают отрицательные результаты. Вместе с тем, ряд европейских регионов уже выступил против действий Порошенко в Донбассе, и ряд региональных политиков в Италии, Германии, Франции нацелен на развитие отношений с (самопровозглашенными, – ред.) ДНР и ЛНР. В Европе доминирует концепция "Европа регионов", когда именно региональные общности имеют максимум внешнеполитических, внешнеэкономических полномочий и функций, и на основании этого могут устанавливать контакты с регионами других стран. Власти Вероны продемонстрировали свою яркую внешнеполитическую позицию и показали Порошенко, что его политикой недовольны, его решения непопулярны в Европе, и, следовательно, в дальнейшем вся Италия также может отвернуться от Петра Порошенко, который может стать в стране персоной нон грата", – сказал Антон Бредихин в эфире радио Sputnik.

В мае 2016 года совет Венето принял резолюцию, которая призывала правительство Италии осудить политику Евросоюза в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. Регион стал первой итальянской областью, власти которой вынесли вопрос о необходимости признания права Крыма на самоопределение и отмены санкций в отношении России. Примеру Венето затем последовали власти Лигурии и Ломбардии.