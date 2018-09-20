РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: в подписанном Трампом указе о санкциях есть "элемент нервирования"

01161
© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Дональд Трамп ужесточил санкционный режим против России. Политический аналитик Станислав Бышок считает американского лидера заложником обстоятельств. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.


Президент США Дональд Трамп принял дополнительные меры по санкционному режиму против России. Они предусмотрены ранее принятыми законами "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), "Актом о поддержке свободы на Украине" и рядом других.

Кроме того, Трамп наделил Министерство финансов дополнительными полномочиями для выполнения целей этого указа.

Так, документ предусматривает блокирование собственности и активов, запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями, а также отказ в выдаче виз и въезде в США. Конкретные имена или организации в документе не называются – они определяются в каждом конкретном случае госсекретарем и министром финансов.

Указ запрещает любому американскому финансовому учреждению выдавать займы или кредиты попавшему под санкции лицу или организации "на общую сумму более 10 млн долларов в течение любого 12-месячного периода". Помимо этого, экспортно-импортный банк США должен отказать в выдаче гарантии, страхования или кредита лицу, попавшему под санкции.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал позицию президента США в санкционном давлении на Россию.

"Для Трампа, который хочет переизбираться на второй срок, важно сохранить отношения не с внешними странами, а с собственным политическим истеблишментом. Известно, что у Республиканской партии – партии Трампа и Демократической партии есть одна из немногих тем, по которой они сходятся в большинстве своем, – это тема "агрессивности России", тема "России-оппонента". И в данном случае решение о санкционировании России – это, конечно же, решение не персонально Трампа, а решение двухпартийного американского консенсуса. Трамп по-прежнему находится под пристальным вниманием расследования, связанного с якобы имевшем место влиянии России на его избрание. Соответственно, Трамп не будет делать резких движений против антироссийских инициатив конгресса или сената. Трамп в данном случае заложник обстоятельств", — сказал Станислав Бышок.

По его словам, дополнительным элементом давления являются "слепые" санкционные списки.

"Думаю, что мы в ближайшее время не узнаем, какие конкретно фамилии и организации в этих американских черных списках. Уже была такая же история с антироссийскими санкциями. То есть это элемент нервирования и информационной войны – когда люди, которые обладают большими активами в России, должны ощущать себя некомфортно, не зная, есть ли они в этих черных списках или их нет", — отметил эксперт.

В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

В конце августа этого года власти США ввели еще один пакет ограничительных мер. Основанием для очередных американских санкций стали обвинения в адрес России в якобы применении химического оружия в британском городе Солсбери.

Также в ноябре США планируют ввести второй, более жесткий пакет санкций. Он может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Кроме того, Вашингтон заявлял о возможном понижении уровня дипломатических отношений.

Помимо этого, на прошлой неделе Трамп подписал указ о санкциях против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом". Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию.

Ранее американский Минфин сообщил, что США за время президентства Трампа ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний, 136 из них включены в санкционные списки из-за ситуации на Украине по закону "О противодействии противникам Америки" (CAATSA).

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена