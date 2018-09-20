Эксперт: в подписанном Трампом указе о санкциях есть "элемент нервирования"

Дональд Трамп ужесточил санкционный режим против России. Политический аналитик Станислав Бышок считает американского лидера заложником обстоятельств. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.



Президент США Дональд Трамп принял дополнительные меры по санкционному режиму против России. Они предусмотрены ранее принятыми законами "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), "Актом о поддержке свободы на Украине" и рядом других.

Кроме того, Трамп наделил Министерство финансов дополнительными полномочиями для выполнения целей этого указа.

Так, документ предусматривает блокирование собственности и активов, запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями, а также отказ в выдаче виз и въезде в США. Конкретные имена или организации в документе не называются – они определяются в каждом конкретном случае госсекретарем и министром финансов.

Указ запрещает любому американскому финансовому учреждению выдавать займы или кредиты попавшему под санкции лицу или организации "на общую сумму более 10 млн долларов в течение любого 12-месячного периода". Помимо этого, экспортно-импортный банк США должен отказать в выдаче гарантии, страхования или кредита лицу, попавшему под санкции.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал позицию президента США в санкционном давлении на Россию.

"Для Трампа, который хочет переизбираться на второй срок, важно сохранить отношения не с внешними странами, а с собственным политическим истеблишментом. Известно, что у Республиканской партии – партии Трампа и Демократической партии есть одна из немногих тем, по которой они сходятся в большинстве своем, – это тема "агрессивности России", тема "России-оппонента". И в данном случае решение о санкционировании России – это, конечно же, решение не персонально Трампа, а решение двухпартийного американского консенсуса. Трамп по-прежнему находится под пристальным вниманием расследования, связанного с якобы имевшем место влиянии России на его избрание. Соответственно, Трамп не будет делать резких движений против антироссийских инициатив конгресса или сената. Трамп в данном случае заложник обстоятельств", — сказал Станислав Бышок.

По его словам, дополнительным элементом давления являются "слепые" санкционные списки.

"Думаю, что мы в ближайшее время не узнаем, какие конкретно фамилии и организации в этих американских черных списках. Уже была такая же история с антироссийскими санкциями. То есть это элемент нервирования и информационной войны – когда люди, которые обладают большими активами в России, должны ощущать себя некомфортно, не зная, есть ли они в этих черных списках или их нет", — отметил эксперт.

В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

В конце августа этого года власти США ввели еще один пакет ограничительных мер. Основанием для очередных американских санкций стали обвинения в адрес России в якобы применении химического оружия в британском городе Солсбери.

Также в ноябре США планируют ввести второй, более жесткий пакет санкций. Он может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Кроме того, Вашингтон заявлял о возможном понижении уровня дипломатических отношений.

Помимо этого, на прошлой неделе Трамп подписал указ о санкциях против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом". Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию.

Ранее американский Минфин сообщил, что США за время президентства Трампа ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний, 136 из них включены в санкционные списки из-за ситуации на Украине по закону "О противодействии противникам Америки" (CAATSA).



