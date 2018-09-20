Юрист прокомментировал решение WADA по восстановлению РУСАДА в правах

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подтвердил, что исполком организации большинством голосов поддержал восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в 2015 году было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.RT со ссылкой на источник в министерстве спорта.
"Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADA принял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями", – приводятся слова Риди в официальном аккаунте WADA в Twitter.
Вместе с тем, по словам Риди, если российская сторона нарушит сроки предоставления доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории, то РУСАДА будет вновь отстранено.
"Данное решение предусматривает четкий график, в соответствии с которым WADA должно получить доступ к данным московской лаборатории. Если эти сроки будут нарушены, то РУСАДА будет вновь отстранено", – отметил Риди.
Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Комментируя решение исполкома WADA в эфире радио Sputnik, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отметил, что у России нет намерений нарушать сроки предоставления доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.
"В соответствии с графиками российская сторона будет все это предоставлять. И здесь не видно оснований для нарушений этого графика. Другое дело, что скажет WADA по результатам исследования этих проб. Но это уже другой вопрос. А что касается графика, то все прописано, и Россия, безусловно, заинтересована его соблюдать", – сказал Сергей Алексеев.
По его словам, принято конструктивное решение.
"Это конструктивное решение для нашей страны, во-первых, с точки зрения возможности проведения международных спортивных мероприятий на территории России. Кроме того, отсутствие аккредитации РУСАДА было основной препоной восстановления российских легкоатлетов в международном спортивном движении, а также Паралимпийского комитета России. То есть следующим шагом будет восстановление легкоатлетов и паралимпийцев в правах, возможность их выступлений на международных соревнованиях под государственным флагом, а не под нейтральным, как сейчас", – отметил Сергей Алексеев.