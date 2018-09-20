Юрист прокомментировал решение WADA по восстановлению РУСАДА в правах

Исполком WADA проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства. В эфире радио Sputnik председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал, что последует за этим решением.

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подтвердил, что исполком организации большинством голосов поддержал восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в 2015 году было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о том, что большинство членов исполкома (9 из 12) проголосовали за восстановление РУСАДА. Об этом сообщал также RT со ссылкой на источник в министерстве спорта.

"Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADA принял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями", – приводятся слова Риди в официальном аккаунте WADA в Twitter.

Вместе с тем, по словам Риди, если российская сторона нарушит сроки предоставления доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории, то РУСАДА будет вновь отстранено.

"Данное решение предусматривает четкий график, в соответствии с которым WADA должно получить доступ к данным московской лаборатории. Если эти сроки будут нарушены, то РУСАДА будет вновь отстранено", – отметил Риди.

Заседание исполкома прошло в четверг на Сейшельских островах. В его состав входят 12 человек, включая президента организации.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Комментируя решение исполкома WADA в эфире радио Sputnik, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отметил, что у России нет намерений нарушать сроки предоставления доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

"В соответствии с графиками российская сторона будет все это предоставлять. И здесь не видно оснований для нарушений этого графика. Другое дело, что скажет WADA по результатам исследования этих проб. Но это уже другой вопрос. А что касается графика, то все прописано, и Россия, безусловно, заинтересована его соблюдать", – сказал Сергей Алексеев.

По его словам, принято конструктивное решение.

"Это конструктивное решение для нашей страны, во-первых, с точки зрения возможности проведения международных спортивных мероприятий на территории России. Кроме того, отсутствие аккредитации РУСАДА было основной препоной восстановления российских легкоатлетов в международном спортивном движении, а также Паралимпийского комитета России. То есть следующим шагом будет восстановление легкоатлетов и паралимпийцев в правах, возможность их выступлений на международных соревнованиях под государственным флагом, а не под нейтральным, как сейчас", – отметил Сергей Алексеев.