Политик: "придумки" властей Украины вызывают недоумение уже и у союзников

Молодые люди выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018

Молодые люди выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018

Канадский и британский послы на Украине раскритиковали запрет на песни и фильмы на русском языке во Львовской области. В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков отметил, что одних слов в этой ситуации недостаточно.

Посол Канады на Украине Роман Ващук раскритиковал введение во Львовской области моратория на песни и фильмы на русском языке, назвав запрет "узколобым и просто тупым". Его поддержала британская коллега Джудит Гоф, назвавшая себя фанатом "украинского и русского языков".

Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

"Запрет сформулирован как узколобый, дискриминационный и просто тупой. Я говорю это как носитель украинского языка и последовательный сторонник позитивных действий ради культурных продуктов на этом языке", – написал посол Канады в Twitter

Эту позицию поддержала посол Британии на Украине Джудит Гофф. "Я более чем согласна. Эй, давай Львовская область, ты выше, чем это (и я говорю это как фанат-студент украинского и русского языков)", – написала она в Twitter.

В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков оценил позицию дипломатов.

"Очередные придумки украинских властей вызвали недоумение уже у ближайших союзников, у тех, кто их постоянно и безоговорочно поддерживает. Я имею в виду Канаду и Великобританию. Послы недовольны, послы комментируют, говорят, что это неправильно. Но хотел бы заметить, что нужны не слова. Пока Канада и Великобритания вместе с США и другими западными государствами будут финансировать киевский режим, у него будет возможность вести гражданскую войну на Донбассе, продолжать репрессии не только против русского языка, но и против всех, кто мыслит, думает по-русски. А таких на Украине большинство", – сказал Николай Стариков.