Политик: "придумки" властей Украины вызывают недоумение уже и у союзников

Посол Канады на Украине Роман Ващук раскритиковал введение во Львовской области моратория на песни и фильмы на русском языке, назвав запрет "узколобым и просто тупым". Его поддержала британская коллега Джудит Гоф, назвавшая себя фанатом "украинского и русского языков".
Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.
Эту позицию поддержала посол Британии на Украине Джудит Гофф. "Я более чем согласна. Эй, давай Львовская область, ты выше, чем это (и я говорю это как фанат-студент украинского и русского языков)", – написала она в Twitter.
В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков оценил позицию дипломатов.
"Очередные придумки украинских властей вызвали недоумение уже у ближайших союзников, у тех, кто их постоянно и безоговорочно поддерживает. Я имею в виду Канаду и Великобританию. Послы недовольны, послы комментируют, говорят, что это неправильно. Но хотел бы заметить, что нужны не слова. Пока Канада и Великобритания вместе с США и другими западными государствами будут финансировать киевский режим, у него будет возможность вести гражданскую войну на Донбассе, продолжать репрессии не только против русского языка, но и против всех, кто мыслит, думает по-русски. А таких на Украине большинство", – сказал Николай Стариков.