"Разговор с самим собой". Украинский политик о выступлении Порошенко в Раде

Петр Порошенко выступил в Верховной раде с ежегодным обращением к депутатам о внутреннем и внешнем положении страны. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник рассказал о своих впечатлениях от речи президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 сентября, выступил в Верховной раде с ежегодным посланием к депутатам парламента.

В частности, по словам Порошенко, страна уверенно следует в ЕС и НАТО, и только присоединение к этим структурам позволит обеспечить ее мир и безопасность. Порошенко заявил, что Киев продолжит интеграцию в пространство ЕС и призвал парламент ускорить выполнение соглашения об ассоциации. Скорость реализации соглашения, по его оценке, является неудовлетворительной.

Что касается военного конфликта на юго-востоке страны, то, по мнению Порошенко, согласование параметров миротворческой миссии в Донбассе станет реальным прогрессом в урегулировании конфликта. Миссия обязательно должна быть развернута на всей территории Украины, заявил он.

"Это позволит создать условия для выполнения части Минских договоренностей, включая вывод российских войск с оккупированной украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает", – сказал Порошенко.

В ходе своего выступления украинский лидер заявил также, что когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет.

"Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине", – сказал Порошенко.

Украинский лидер признал, что общество недовольно темпами проводимых реформ в стране, борьбой с коррупцией, уровнем благосостояния и продолжающимся конфликтом в Донбассе.

"Темпы реформ совсем не такие, как и скорость, которую мы проектировали на старте. Проблемы оказались более глубокими, сопротивление – сильнее, решение – сложнее <…> На фоне высоких ожиданий в обществе сформировалось чувство глубокого неудовлетворения. Даже из тех, кто уверен, что страна продвигается в правильном направлении, немало таких, кто считает, что мы движемся зигзагообразно", – отметил Порошенко.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник поделился своим впечатлением от выступления президента.

"У меня сложилось впечатление, что Порошенко как будто бы разговаривал сам с собой. И еще с пятью процентами либо неосведомленных, либо неадекватных людей, которые его поддерживают. Ведь он сегодня даже не "хромая утка", а "неходячая утка". И он разговаривал не языком достижений: зарплаты, пенсии, рабочие места, а языком хотелок, фантазий. Он говорил, что хотел бы сделать (видимо, чтобы угробить Украину как государство) на следующий срок. Он высказался в том смысле, что, мол, он единственный "ястреб", а все остальные кандидаты (в президенты – ред.) – "голуби мира", и он эту голубятню разгонит. Но он либо не понимает, либо идет против интересов украинского народа, который четко высказался в социологических исследованиях: 85% сегодня хотят мира, причем около 65% – путем прекращения войны (в Донбассе – ред.), восстановления процесса переговоров, поисков компромиссов. Порошенко использовал трибуну как атаку на своих конкурентов. Считаю, что это была часть предвыборной программы, которую он использовал в качестве послания парламенту Украины", – сказал Владимир Олейник.