Мария Захарова рассказала о "крупнейшей ошибке" США и женском форуме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявление американского лидера о "крупнейшей ошибке" США и в преддверии Евразийского женского форума рассказала о роли женщин в современном мире.

В Санкт-Петербурге 20-21 сентября проходит Восемнадцатый международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Профессионалы в области коммуникаций, топ-менеджеры крупных компаний, высокопоставленные чиновники и известные журналисты – ведущие игроки рынка в эти дни обсудят на примере кейсов тенденции и тренды отрасли, дальнейшие перспективы развития рынка, современные технологии и инструменты, а также главные события года.

В интервью радио Sputnik в кулуарах форума официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что военная кампания на Ближнем Востоке стала крупнейшей ошибкой для США. По мнению Марии Захаровой, подобные "ошибки" хуже преступления.

"Я думаю, что это внутренний вопрос США, как оценивать свои ошибки, поэтому оставлю это за американскими политологами и экспертами. Но с чем могу согласиться, что действия США последних десятилетий на Ближнем Востоке, и это не секрет, привели к глобальным катастрофам. Ошибки ли это? Ну, наверное, те ошибки, которые хуже преступления", – сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также ответила на вопрос о Евразийском женском форуме, который намерена посетить, и роли женщины в современном мире. Женский форум также проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

"У нас есть возможность, чтобы каждая женщина определяла свою роль в этом мире. Кто-то определяет ее в качестве профессионала в какой-то области, кто-то в качестве матери семейства, кто-то в качестве представителя искусства, культуры, человека, занимающегося реализацией талантов и т.д. Это первое и самое главное, что у каждой женщины, по крайней мере в России, есть такая возможность – определять свое настоящее и будущее, выбирать ипостаси, сочетать их, делать ставку на то или иное в процессе своей жизни, когда она чувствует в себе силы на определенный род занятий или увлечений и т.д. В этом смысле, мы живем в уникальное время, когда женщина имеет все необходимые права, и при этом сама может выбирать свою судьбу", – сказала Мария Захарова.