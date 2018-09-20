"Виртуальный мир угара". Крымский политолог о словах Порошенко про ЧФ

Петр Порошенко заявил, что после возвращения Крыма в состав Украины базы Черноморского флота в Севастополе не будет. Крымский политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет.

"Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине", – заявил он, выступая в Верховной раде.

В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет после 2017 года. Также была прописана возможность последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере ста долларов за тысячу кубометров.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины в Верховной раде.

"Мы уже привыкли к фантастическим заявлением Порошенко. Недавно в Киеве на 15-м форуме так называемой "Ялтинской стратегии" он заявил, что очередной, 16-й форум они проведут в следующем году уже в Ялте. Все это – нагнетание той воинственной риторики, к которой Порошенко прибегает, страстно желая победить на следующих президентских выборах", – сказал Александр Форманчук.

По его словам, риторика Порошенко типична для мировоззрения киевской властной элиты.

"Нынешние властные элиты в Киеве – это элиты националистического популизма. И в этом смысле Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) – лучший образец такого популизма, который он активно эксплуатирует. На самом деле, конечно, все, что он говорит про Крым – это просто бред, все мы видим, что реальность совершенно иная. А если кто-то этого не видит, то это означает лишь то, что он живет в виртуальном мире националистического угара", – отметил Александр Форманчук.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя.

Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.