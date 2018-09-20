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Эксперт: изменения в Российской армии видны не только на учениях

(обновлено: 12:59 20.09.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоенная техника во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018, на полигоне Цугол в Забайкальском краеВоенная техника во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018, на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Илья Питалев
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Учения "Восток-2018" показали, что Вооруженные силы России – не та армия, которая была унаследована от СССР, отметили хорватские СМИ. Эксперт Владимир Неелов в эфире радио Sputnik отметил, что к такому выводу пришли эксперты во многих странах.

Учения "Восток-2018" продемонстрировали, что современные Вооруженные силы России больше не имеют ничего общего с той армией, которую Москва унаследовала от СССР, пишет одна из ведущих хорватских газет Večernji List

Пуск ракет РСЗО Ураган на полигоне Чебаркуль
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Как напоминает издание, в начале 1990-х годов российским военнослужащим было даже нечего есть, а Вооруженные силы приходили в упадок, что показала первая война в Чечне. Теперь же Россия "снова превратилась в мировую державу в полном смысле этого слова", отмечает газета.

Москва, готовя свои вооруженные силы к возвращению на мировую геополитическую арену, сосредоточилась на целом ряде специфических областей, пишет автор статьи. В частности, разработан один из лучших в мире танков Т-14 "Армата", создано новое семейство истребителей "Сухой", в том числе обладающих технологией стелс.

Особенно далеко, как замечает Večernji List, Россия продвинулась в зенитно-ракетных системах, среди которых выделяется комплекс С-400, который способен контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров, и с которым неспособен соперничать американский ЗРК Patriot.

Военные учения Восток-2018 во Владивостоке. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Однако самый большой рывок, как пишет Večernji List, Россия совершила в таких системах ведения "боя будущего", как радиоэлектронная борьба и применение высокотехнологичных систем.

"Российские вооруженные силы уже не неприглядная масса людей и пушечного мяса, а армия, которая может противостоять своим противникам на самом современном уровне и в том, что касается технологий, и в том, что касается оперативности", – заключает издание.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию хорватского издания. 

"Думаю, что сами учения ("Восток-2018" – ред.) послужили лишь поводом: преобразования в нашей армии начались не вчера и не только на учениях демонстрируются. У нас есть опыт боевого применения и нашей техники, и наших новых разработок в области доктрин, концепций, тактики боевых действий. Прежде всего, речь идет, конечно, о Сирии. Понятно, что на сегодняшний день Российская армия – это далеко не то, что было в 90-е годы. Да и если так далеко не заглядывать – не 2008 год, когда по итогам конфликта в Южной Осетии, несмотря на одержанную в результате победу, много писалось и российскими специалистами, и зарубежными, что по затраченным в ходе конфликта силам и средствам это было непохоже на действия современной армии. За прошедшие 10 лет изменения – серьезные и наглядные. У нас сейчас – более мобильная армия, способная эффективно использовать имеющие силы и средства. И опыт использования небольшого, в общем-то, контингента наших военнослужащих в той же Сирии показывает, что наша армия шагнула далеко вперед. Естественно, это не могут не замечать за рубежом, в течение последних лет на эту тему выходило много публикаций, в том числе и в американском экспертном сообществе", – сказал Владимир Неелов. 

Масштабные маневры "Восток-2018" с участием военных из Китая и Монголии проходили в период с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. В них были задействованы войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. 

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