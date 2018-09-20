"Старое, ненужное и задорого". Аналитик о планах Киева по закупкам оружия

Киев планирует закупить высокоточное ракетное вооружение для армии, заявил Петр Порошенко. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что президент Украины не назвал страну-продавца, но это, по словам аналитика, и так понятно.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году планируется разработка, подготовка к производству и закупка высокоточного ракетного вооружения для украинской армии.

"Уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения", – сказал Порошенко, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием.

Украинский лидер не уточнил, у кого планируется закупать вооружение.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что власти Украины собираются вновь действовать по привычной схеме.

"Вооружение – одно из самых удобных средств списывания бюджетных денег. Таким закупкам рады покупатели, которые могут много украсть, прикрываясь понятными для внутреннего потребления темами – такими как война на Донбассе. Естественно, рады и те, кто продает. Уверен: то, что собирается купить Порошенко, будет произведено в США, либо это вооружение будут продавать компании, которые представляют США. Скорее всего, продадут старое, ненужное и задорого. Говорит ли это о том, что Украина готовится к войне? С учетом того, что предвыборная кампания Порошенко началась, то он всегда готовится к войне, потому что это единственное, чем он может "кормить" националистов, которые на Украине по-прежнему являются лидирующей силой, имеющей полувоенный ресурс для управления страной. Порошенко понимает: единственное, что удерживает националистов в прогосударственном векторе, это война, как они считают, "с Россией" на Донбассе. Вот под эту "дудку" можно параллельно и денег заработать. Мне кажется, это вообще идеальный вечный двигатель для зарабатывания денег лично для Петра Порошенко", – сказал Руслан Осташко.