Военный эксперт оценил публикацию о "мрачной картине" в ВВС США

Американские СМИ сообщили о трудном положении ВВС США. Военный эксперт Юрий Котенок в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на то, как обстоят дела на самом деле.

Американские ВВС не соответствуют требованиям возможных конфликтов будущего из-за перегруженности задачами, технических проблем и дефицита подготовленного персонала, об этом со ссылкой на анализы исследовательского центра RAND и Счетной палаты США сообщает портал The National Interest.

Как отмечает издание, данные исследования рисуют "мрачную картину" положения дел в американской авиации. Специалисты изучили потенциал ВВС США в четырех возможных конфликтах будущего: новой холодной войне с Россией или Китаем с крупным и небольшим региональным конфликтом, при операциях по принуждению к миру с введением бесполетных зон, а также в кампаниях по борьбе с повстанцами.

Аналитики, опираясь на данные о предыдущих операциях американских ВВС, оценили их возможности в восьми различных задачах, включая завоевание превосходства в воздухе, нанесение авиаударов и транспортные перевозки.

Согласно расчетам RAND, практически ни в одном из сценариев американская авиация не смогла достичь стопроцентного успеха, отмечает The National Interest. Так, в случае длительного регионального конфликта вероятность удачных воздушных атак и авиаударов составит всего 62% и 65% соответственно, пишет журнал.

Как указали аналитики, сценарий с наименьшей вероятностью прямого боестолкновения оказался для ВВС США наиболее проблемным. Так, в операциях по принуждению к миру американская авиация сможет обеспечить лишь 29% потребностей в области разведки и рекогносцировки, 40% в миссиях специального назначения и 46% в нанесении бомбовых ударов, отмечается в статье.

Причины таких неутешительных результатов, по мнению аналитиков, – серьезные проблемы в техническом обслуживании самолетов, а также дефицит подготовленных кадров, заключил журнал.

Главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель Федерального агентства новостей Юрий Котенок скептически отнесся к оценкам американских аналитиков.

"Подобные оценки, которые время от времени появляются в американских СМИ, относительно различных родов, видов американских войск, их возможностей – к ним нужно относиться очень осторожно и не принимать за совсем уж чистую монету. Потому что на самом деле военный бюджет США превышает все совокупные бюджеты стран мира. Огромные средства тратятся на поддержку военной сферы, что фактически позволяет США выполнять роль мирового диктатора и жандарма", – сказал Юрий Котенок в эфире радио Sputnik.

Он высказал мнение о том, для чего делаются такие публикации.

"Что касается оценок о каких-то недостатках в возможных войнах против потенциальных противников в виде Китая и России, если планировщики подобных столкновений видят, что возможен какой-то ответный удар или где-то хромает логистика в обеспечении всей этой воздушной группировки, они бьют тревогу и обнародуют данные, подобные тем, которые опубликовал National Interest. Чтобы скорректировать планы и указать на то, что на каких-то конкретных участках нужно сконцентрировать больше усилий, больше техники и т.д. Поэтому вся эта мрачная картина – это информация скорее для внутреннего американского пользования", – заключил военный эксперт.