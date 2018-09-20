Эксперт о выборах в Приморье: система работает, пока голос населения слышен

В Приморье отменены результаты выборов. О том, как это характеризует политическую систему России, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Избирательная комиссия Приморского края признала недействительными итоги второго тура выборов губернатора. Из 13 человек 12 проголосовали за это решение, один – против. Новые выборы должны состояться не позже чем через три месяца.

В крайизбиркоме отметили, что получили более 200 жалоб на нарушения в ходе голосования, из них 115 касались подкупа избирателей.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это решение нормальным, "поскольку доводы очень убедительные". Она пояснила, что в сложившейся ситуации адекватно зафиксировать и отразить мнение избирателей Приморского края было невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.

Сотрудники главка СК по Приморскому краю тем временем приступили к проверкам по фактам нарушений на выборах губернатора, сообщил РИА Новости представитель следственного управления.

"Если будут признаки преступлений, то будут возбуждены уголовные дела. Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений", – сказал он.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что это – правильные действия в этой ситуации.

"То, что возникло такое количество нарушений, – событие, конечно, чрезвычайное. Но проверка, проводимая в Приморье – это естественное и нормальное событие. Именно это действие сегодня очень важно, потому что главное на выборах – это легитимность. И то, что государство демонстрирует готовность выявлять и исправлять нарушения, доказывает, что выборы в России в действительности прозрачны и легитимны. В тех же случаях, когда они такими не становятся, наступает наказание тем, кто это допустил. А значит, государство защищает право своих граждан на выборы. Политическая система работает только до тех пор, пока у населения есть уверенность, что его голос будет услышан и засчитан. Поэтому такие проверки – архинеобходимая часть существования и развития политической и избирательной систем в России", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

По закону повторные выборы должны состояться не позднее 16 декабря. В них могут участвовать как уже баллотировавшиеся на пост губернатора кандидаты, так и новые. Дату выборов назначит законодательное собрание края.

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября, в нем участвовали кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко.

После публикации первых итогов голосования Тарасенко опережал соперника почти на 30 процентов, но затем Ищенко вышел вперед с отрывом в 7 процентов. После подсчета 99,03 процента протоколов Тарасенко вновь обогнал Ищенко, причем разрыв между ними составлял всего 0,5 процентного пункта. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней Тарасенко получил 49,55 процента голосов, а Ищенко – 48,06 процента. При этом избирком Советского района Владивостока отменил итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Оба кандидата обвиняли друг друга в фальсификации протоколов и подали в Центризбирком более 70 жалоб. По итогам анализа этих жалоб ЦИК выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса и рекомендовал краевому избиркому признать результаты выборов недействительными.