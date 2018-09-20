Эксперт рассказал, в чем преимущества возвращаемой ступени ракеты-носителя

В ФПИ назвали сроки создания прототипа возвращаемой ступени ракеты-носителя. Военный эксперт Игорь Коротченко надеется на хороший результат. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

В России в ближайшие четыре года создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Сейчас полным ходом идет подготовка технического задания. По нашим прогнозам, в первой половине следующего года начнется работа", – сказал представитель фонда, уточнив, что проект получил название "Крыло-СВ" (ступень возвращаемая, – ред.).

По его словам, на техническое проектирование в ускоренном режиме работы уйдет порядка года. "Мы хотим идти поэтапно – сначала будет выполнена работа по дозвуковому демонстратору, проведены его испытания, необходимая корректировка для того, чтобы к следующему этапу мы подошли с минимальными рисками", – уточнил собеседник агентства.

Для изготовления ступени будут использованы исключительно отечественные комплектующие. В качестве головного исполнителя по проекту рассматривается площадка АО "ЭМЗ имени В.М. Мясищева". Помимо этого, проект, безусловно, предполагает широкую кооперацию с предприятиями авиационной и космической отраслей. Так, например, в этой работе активное участие принимают специалисты "Роскосмоса", а продувками аэродинамической модели будет заниматься Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Разработку демонстратора профинансирует ФПИ, в дальнейшем "Крыло" планируют включить в Федеральную космическую программу как имеющую "хороший коммерческий потенциал", сообщил представитель ФПИ.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал новость в эфире радио Sputnik.

"Работы такие ведутся, они позволят удешевить космические программы за счет минимизации расходов. Поэтому это одно из перспективных направлений развития космических программ. В этом плане Фонд перспективных исследований как организация, которая занимается подобного рода проектами, безусловно, сможет дать приемлемый результат работы и дальше обеспечить внедрение этих технологий в практику космических программ России", – сказал Игорь Коротченко.

"Крыло-СВ" – это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая в ФПИ. На данном этапе задачей предприятия стало проектирование самолетной части и интеграции с ракетой. Были подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика, весовая сводка и так далее. За основу был взят проект "Байкал", который в свое время разрабатывал Центр имени Хруничева.