"Очень серьезный вызов". Эксперт о смертности от туберкулеза

В ВОЗ назвали туберкулез самым опасным заболеванием в мире. Эта угроза страшнее СПИДа и онкологии, уверен директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Всемирная организация здравоохранения назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему. Соответствующий отчет опубликован на сайте ВОЗ.

Как заявили в организации, несмотря на глобальные усилия по предупреждению распространения болезни, только в 2017 году туберкулезом заразились десять миллионов человек, летальным исходом закончились 1,6 миллионов случаев.

При этом ВОЗ напомнила, что благодаря совместным усилиям мировому сообществу удалось предотвратить смерть от этого заболевания 54 миллионов человек с 2000 года, а количество новых случаев заражения ежегодно сокращается на 2%.

В России, как отметили в организации, активизация борьбы с туберкулезом позволила сократить уровни заболеваемости и смертности от него на 5% и 13% в год соответственно.

Однако болезнь все еще остается наиболее опасной среди всех инфекций, опережая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), указывают эксперты.

По оценкам ВОЗ, в государствах с низкими и средними доходами на профилактику и лечение туберкулеза только в этом году не хватает 3,5 миллиарда долларов, при том, что данная сумма может вырасти почти вдвое до 2022 года, если вовремя не принять меры.

По мнению представителей ВОЗ, проблемой является и тот факт, что все большее число людей в мире заражаются резистентной формой туберкулеза, когда болезнь не реагирует на рифампицин, основной противотуберкулезный препарат.

Эксперты ВОЗ также предупредили, что каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции.

Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов оценил масштаб проблемы в эфире радио Sputnik.

"Туберкулез – действительно, самое страшное заболевание, потому как очень много резистентных форм, и современные антибиотики очень часто оказываются бессильными при лечении. Здесь вопрос лежит в плоскости не улучшения лечения, хотя это тоже важно, а в большей степени нужно заниматься профилактикой распространения туберкулеза. Это и полноценные условия пребывания людей, и питание, и свежий воздух, и профилактические медицинские процедуры. Есть хорошие примеры, в том числе и в России – город Москва, где много приезжих, в том числе с туберкулезом, за последние пять лет в полтора раза снизил заболеваемость и смертность от туберкулеза. Это стало возможным благодаря быстрому реагированию и службы медиков, и Роспотребнадзора, и активному вовлечению бизнес-структур, где аккумулируется большое количество работников. Даже в Лондоне и Сингапуре заболеваемость несколько выше, хотя там такой же миграционный потенциал", – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Именно профилактика, убежден он, позволит сократить уровень заболеваемости и, соответственно, смертности от туберкулеза.

"Конечно, фармакология не стоит на месте, придумываются все новые лекарственные препараты, но какими бы ни были антибиотики, туберкулез – это такая проблема, которая зачастую не поддается лечению, потому что бактерии приспосабливаются к воздействию этих антибиотиков. То, что каждый четвертый житель планеты подвержен этому заболеванию, делает эту угрозу страшнее СПИДа, онкологии, если говорить о масштабах распространения. Это очень серьезный вызов для человечества в XXI веке", – уверен Давид Мелик-Гусейнов.

Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий и другими близкородственными им видами.

Болезнь обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Микобактерии передаются воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.