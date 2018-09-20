"Лучше ляпы, чем фейки". Политолог о "зраде" на стене академии СБУ

СБУ украсила свою академию в Киеве изображением бойца спецназа ФСБ. "Очередной ляп" в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

Служба безопасности Украины украсила здание своей академии изображением украинского казака и бойца спецназа ФСБ. Внимание на это обратил в Facebook украинский пользователь Денис Гороховский.

По словам автора поста, мурал под названием "На страже безопасности Украины" торжественно открыл председатель СБУ Василий Грицак во время праздничных мероприятий в честь 27-й годовщины независимости страны.

Как отметил Гороховский, на изображении компанию украинскому казаку составил боец одного из спецподразделений ФСБ России, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой.

"В общем, очередная перемога превратилась в зраду", — заметил автор поста.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины проиллюстрировало новость про Львовский бронетанковый завод российскими танками Т-90.

Политолог Владимир Корнилов не видит в таких "ляпах" ничего удивительного.

"Подобными иллюстрациями занимаются, как правило, не профессионалы в этом деле, а художники, айтишники, которые в этом не разбираются. СБУ в очередной раз допустила ляп, каких она делает каждый день много. Но лучше пусть такие ляпы, чем связанные с фейками, допустим, по зенитно-ракетному комплексу "Бук" или содержанием под стражей ни в чем не повинных людей. Пусть лучше рисуют муралы", – сказал Игорь Корнилов в эфире радио Sputnik.