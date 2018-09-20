В Совфеде прокомментировали перенос выходных дней в 2019 году

Мини-календарь на 2018 год Вам снова 18

Мини-календарь на 2018 год Вам снова 18

Утвержден перенос выходных дней в 2019 году. Свое мнение о том, влияет ли длительный отдых на производительность труда, в эфире радио Sputnik высказал сенатор Игорь Фомин.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году, сообщается на сайте Минтруда.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Кроме того, выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские – пять дней и четыре. Россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января, следует из проекта постановления правительства "О переносе выходных дней в 2019 году". Отдых на День защитника Отечества продлится 23 и 24 февраля, на Международный женский день – 8-10 марта, майские каникулы будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12. Выходные также будут 12 июня и 2-4 ноября.

В начале года бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы. По мнению Онищенко, рабочая неделя должна начинаться со 2 января.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в эфире радио Sputnik оценил необходимость праздничных каникул, в том числе с точки зрения производительности труда.

"Я думаю, что прямой зависимости нет. Подход, при котором производительность труда определяется, исходя из продолжительности рабочего времени, – якобы чем меньше люди будут отдыхать, тем выше будет производительность, – это устаревший подход. Для повышения производительности труд должен быть обеспечен современными технологиями, оборудованием. Некоторые говорят, что для повышения производительности нужно уменьшить количество праздников, увеличить продолжительность рабочего дня – мне кажется, это неправильно", – сказал Игорь Фомин.