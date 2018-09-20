"Разговоры вдогонку ". Политолог о разрыве Киевом договора о дружбе с РФ

Украинский генерал заявил, что разрыв договора о дружбе с Россией опасен для Украины. Политолог Юрий Светов уверен, что это пустые слова. Почему именно, он объяснил в эфире радио Sputnik.

Разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией может негативно повлиять на позицию Киева по Крыму. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

"Тот же Крым, который в соответствии с настоящим договором (о дружбе, – ред.) юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор", – предупредил генерал.

При этом он не исключил обострения ситуации в Донбассе после прекращения действия договора.

Генерал отметил, что в Верховной раде будет дискуссия по данному поводу.

На Украине 19 сентября в официальном издании "Урядовый курьер" опубликовали указ о непролонгации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, что означает его вступление в силу. Инициатором разрыва соглашения ранее выступил Петр Порошенко.

Москва назвала действия Киева деструктивными и выразила "глубокое сожаление" в связи с происходящим.

Политолог, журналист Юрий Светов уверен, что сомнения украинского генерала по поводу разрыва договора уже не имеют значения.

"Это все разговоры вдогонку. Договора больше не существует. Разговоры о том, что его хотят ликвидировать, велись на Украине достаточно давно. Его разрывали именно для того, чтобы между Россией и Украиной не было никаких связей. Комментарий генерала о Крыме – это пустые слова. У нас есть волеизъявление населения Крыма – они на этот счет совершенно точно определились. И к договору о дружбе это волеизъявление не имеет никакого отношения. До этого были попытки ссылаться на Будапештский меморандум, теперь на этот договор. Причем смысл этих ссылок заключается в том, что у России всегда есть обязанности, а у Украины всегда есть права. Поэтому отнесемся со спокойной иронией к словам генерала. Крым – российский, там развивается народное хозяйство, ищут пути решения тех тяжелейших проблем, которые достались от Украины. А Украина выбрала свой путь – пусть идет по нему. Либо в результате предстоящих выборов все-таки заменит тех людей, которые видят войну с Россией в качестве главной своей задачи", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной является системообразующим документом двусторонних отношений. Он был призван заложить основы широкомасштабного взаимодействия Российской Федерации и Украины, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Документ предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок действия договора – десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.