Эксперт объяснил, что не устраивает США в России и Китае

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай опаснее для США, чем Россия. На чем может быть основано это заявление, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Виктор Надеин-Раевский.

Китай является большей угрозой для США, чем Россия, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством (президента, – ред.) Владимира Путина остается "забиякой". Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем", – сказал Помпео в интервью Fox News, отвечая на вопрос, кто угрожает Вашингтону больше – Москва или Пекин.

"Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай является намного большей угрозой для США", – добавил госсекретарь.

Ранее Fox News сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Как говорится в документе, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik оценил высказывание госсекретаря США.

"Ничего нового. Они давно нацелены на антикитайские действия. Понятно, что Китай экономически уже практически догнал США и будет приближаться и по остальным параметрам. Для американцев это все, конечно, неприятно, хотя они сами этому способствовали. Сейчас, вводя свои санкции, они как раз заставляют Китай больше ориентироваться на внутренний рынок. А что касается России, с точки зрения США мы виноваты всегда и во всем именно потому, что действуем так, как считаем нужным, исходя из своих национальных интересов. Это то, что не устраивает США, потому что интересы у нас расходятся. Вот и весь мотив высказываний", — полагает Виктор Надеин-Раевский.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" президента Соединенных Штатов в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к президенту Дональду Трампу люди. Расследование ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также конгресс США.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.