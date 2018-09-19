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Мнение: Киев будет до последнего скрывать реальные цифры потерь в Донбассе

(обновлено: 20:01 19.09.2018)
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© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018
© Фото : Администрация Президента Украины
Петр Порошенко назвал число украинских силовиков, погибших в Донбассе. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение, что украинский лидер привел заниженные цифры.

 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время военной операции в Донбассе погибли 2911 силовиков.

"Две тысячи девятьсот одиннадцать украинских героев отдали свои жизни на фронте", — сказал президент, выступая во Львове, его выступление транслировал украинский телеканал "Прямой".

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более трех тысяч мирных жителей с начала конфликта в Донбассе. Число раненых по состоянию на август этого года составляет от семи до девяти тысяч человек.

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение, что украинский лидер назвал заниженные цифры.

"Очевидно, что Петр Порошенко называет заниженные цифры погибших украинских силовиков на Донбассе. Даже если посчитать одни только "котлы", сколько там было погибших…И это не считая всего течения боевых действий, которые практически продолжаются по сию пору, все эти четыре года. Конечно, эта цифра намного больше. Но украинские власти будут до последнего реальную цифру скрывать. По словам главного военного прокурора страны (Анатолия Матиоса), только небоевые потери ВСУ, в том числе от алкоголя и неуставных отношений, за эти годы составили более десяти тысяч человек. Вместе с тем непонятно, почему Порошенко не упоминает, сколько мирных жителей Донбасса убили украинские силовики. Вот эту цифру он бы назвал. А она действительно очень высока", — сказал Иван Коновалов.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются. По данным ООН, всего жертвами противостояния стали более десяти тысяч человек.

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