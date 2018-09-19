"Порошенко много чего говорит". Эксперт о заявлении лидера Украины по МН17

Петр Порошенко назвал фейком данные Минобороны РФ об украинской принадлежности ракеты, сбившей малайзийский Boeing в Донбассе. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины.

Украинский лидер Петр Порошенко не верит информации о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing в Донбассе в 2014 году, он назвал информацию Минобороны РФ фейком.

Минобороны 17 сентября огласило данные, ранее находившиеся под грифом "совершенно секретно", по ракете, сбившей Boeing. По данным ведомства, эта ракета для комплекса "Бук" в 1986 году была отправлена в воинскую часть на территории Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, обратно в Россию она не ввозилась. Как отметили представители Минобороны, с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе. Россия призвала Международную следственную группу (JIT) запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

После обнародования этой информации Порошенко обвинил Москву в желании уничтожить европейское единство, солидарность и идентичность.

"И одно из средств для этого – распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от "их там нет" и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малайзийский Boeing <…> Наше с вами обязательство – ни в коем случае не допустить дискредитации Украины", – заявил Порошенко во Львове, его выступление транслировали украинские телеканалы.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов также утверждали, что информация о принадлежности Украине ракеты, сбившей рейс MH17 над Донбассом, не соответствует действительности.

В эфире радио Sputnik военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление украинского лидера.

"Порошенко может верить или не верить. Но есть записи в архивных документах Долгопрудненского завода. Это документы строгой отчетности, где все четко указано: когда была произведена ракета, когда она вышла из заводских ворот, кому была направлена. Есть акт приема в воинской части, которая находилась в бывшем Прикарпатском военном округе, теперь это территория независимой Украины, известна история этой воинской части. Кроме того, ракету продемонстрировала не Россия, а нидерландские следователи – всему миру показали ее номер. Не мы его придумали. В России только постарались по этому номеру выяснить, когда и где ракета была произведена, где находилась все то время, пока ее не использовали. Россия сняла с документов гриф "совершенно секретно", их теперь может посмотреть следственная группа, проверить их достоверность. А то, что говорит Порошенко… Он много чего говорит. Если все его высказывания сложить в роман, то это будет самый фантастический роман на свете. Не знаю, кто ему еще верит. Что бы он сейчас ни говорил, существуют документы. И они представлены общественности", – сказал Виктор Литовкин.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа (JIT) позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.

В МИД обвинения JIT назвали голословными и вызывающими сожаление, а расследование предвзятым и однобоким. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва сможет признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.