Мнение: поездка главы Минобороны Британии в Донбасс – это не дежурный визит

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посетил Донбасс, сообщили в Киеве. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что информации об этой поездке мало, но определенные выводы о целях поездки все же сделать можно.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон побывал в районе проведения военной операции в Донбассе и ознакомился с ситуацией в регионе, сообщил пресс-центр операции объединенных сил Украины на странице в Facebook.

По данным пресс-центра, Уильямсон побывал в Краматорске, где встретился с командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым. Наев сообщил об обстановке в Донбассе и проинформировал о мерах, предпринимаемых для стабилизации обстановки в регионе.

"В дальнейшем командующий объединенных сил ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, госсекретарь (Уильямсон – ред.) побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами объединенных сил… После передовой командующий ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда-выезда – ред.), где подробно рассказал о работе пунктов пропуска на линии разграничения", – говорится в сообщении пресс-центра.

Согласно сообщению, Наев и Уильямсон обсудили ряд гуманитарных инициатив, направляемых на восстановление критически важных объектов инфраструктуры в Донбассе. Глава Минобороны Британии поблагодарил за поездку и заявил, что Лондон в дальнейшем будет помогать Киеву.

В эфире радио Sputnik эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение, что это не совсем дежурный визит.

"Информации о визите явно недостаточно – не сообщается, с чем приехал Уильямсон, о чем говорил. Но понятно, что это не совсем дежурный визит. Есть определенные моменты. Украина готовится к президентским выборам, так что этот визит – возможность понять обстановку и атмосферу, существующие проблемы. Кроме того, Великобритания выходит из Евросоюза, а британцы в чувствительных для Европы вопросах (прежде всего в вопросах безопасности) хотели бы сохранить свое определенное влияние на Европу, а также общение с ней. С этой точки зрения, визит вполне логичен. Конечно, Великобритания пока не играет существенной роли в украинском кризисе. Я имею в виду экономическую и всякого рода военную помощь, это больше – к европейцам и американцам. А что касается британцев, то они, по всей видимости, видят здесь для себя возможность проявления более активной роли", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.