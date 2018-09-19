Эксперт прокомментировал действия Китая по уходу из американских активов

Китай сократил на 7,7 млрд долларов свои вложения в американский госдолг, сообщил Минфин США. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский озвучил в эфире радио Sputnik свой прогноз дальнейшего развития событий.

Китай, несмотря на напряженные отношения с США, продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг, хотя за июль сократил их на 7,7 млрд долларов. Это следует из обновленных данных американского Минфина.

Сейчас КНР владеет облигациями на 1,171 трлн долларов.

Второе место, как и месяц назад, занимает Япония, которая, напротив, увеличила вложения в американские ценные бумаги. Сейчас у нее этих бумаг на 1,0355 трлн долларов.

С большим отставанием в тройке лидеров идет Ирландия – у нее 300 млрд долларов вложений, на 600 млн больше, чем на конец июня.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будут развиваться китайско-американские экономические связи.

"Вложения (КНР в американский госдолг – ред.) будут сокращаться – это первое. А второе – торговая война приведет к сокращению американо-китайской торговли. Дело в том, что с 24 сентября США обложили китайский экспорт в Америку пошлинами на 200 млрд долларов. Ответная мера Китая – лишь на 60 млрд, но это ровно пропорционально объемам взаимного экспорта-импорта: у Китая – огромный профицит в торговле с США. В ближайшее время будет наблюдаться снижение объемов торговли между Китаем и Соединенными Штатами, это совершенно очевидно. Также Китай будет постепенно выводить свои капиталы из американских активов. В каких объемах – сказать трудно. Сейчас это 7 (млрд – ред.), а сколько потом – 10 или 15 и так далее – остается пока только гадать, можно указать только общую тенденцию", – сказал Андрей Островский.

Россия, которая за июнь и июль значительно сократила вложения в американские бонды, так и не вернулась в топ-30 лидеров (хотя в последние годы занимала 10-е – 13-е место). К концу мая российские инвестиции сократились до минимума с 2007 года и составили 14,9 млрд долларов. К концу июля эта цифра практически не изменилась, уменьшившись всего на 3 млн долларов (с 14,910 до 14,907 млрд).

В целом вложения в американские гособлигации выросли на 40 млрд – до 6,2516 трлн долларов.