"Этим мир не удивишь". Эксперт об испытаниях на Украине "новых" снарядов

Пользователи высмеяли украинского президента Петра Порошенко за его пост в Facebook, в котором демонстрируются испытания "новых" реактивных снарядов РС-80 "Оскол" на бомбардировщиках Су-24М.
Как отметил украинский лидер, РС-80 "Оскол" могут поражать бронетехнику и укрепления, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов и наземных платформ.
"Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", – заключил Порошенко.
Однако пользователи отреагировали на это сообщение с иронией.
"Да там даже краска в кабине облущилась… И чем тут гордится…" – заметил Владимир Гурьев.
"Самолет антикварный или трофейный. На таких сейчас только в Африке летают", – отметил Олег Кличук.
"Просто у нас всего один самолет, вот и хвастаются. И тот, походу, не стреляет", – заявил Сергей Гаврилюк.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал свою точку зрения по этому вопросу.
"К сожалению для Украины, нынешние киевские власти довели экономику, в том числе и оборонную промышленность, до состояния, когда производить что-то новое, с нуля невозможно. Можно лишь только модернизировать старое и выдавать это как некое новшество. Но этим нельзя удивить мир, а тем более, рынок вооружения. Те снаряды, которые анонсирует президент Украины, являются образцами еще советского периода, и прошли на сегодняшний день лишь незначительную модернизацию, но выдаются за снаряды, которые в состоянии преодолеть звуковой барьер. Думаю, что без подъема экономики страны, без создания серьезной научно-исследовательской базы невозможно украинскому оборонно-промышленному комплексу производить новые виды вооружений, которые бы на самом деле пользовались успехом на мировом рынке", – сказал Андрей Кошкин.