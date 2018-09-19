"Этим мир не удивишь". Эксперт об испытаниях на Украине "новых" снарядов

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде посвященном Дню независимости Украины. 24 августа 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде посвященном Дню независимости Украины. 24 августа 2018

Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях "новых" украинских реактивных снарядов. Пользователи соцсетей высмеяли презентацию украинского лидера. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал свою точку зрения по этому вопросу.

Пользователи высмеяли украинского президента Петра Порошенко за его пост в Facebook, в котором демонстрируются испытания "новых" реактивных снарядов РС-80 "Оскол" на бомбардировщиках Су-24М.

По словам Порошенко, снаряды успешно прошли очередной этап государственных испытаний во всех режимах полета и при разных погодных условиях на бомбардировщике Су-24М.

Как отметил украинский лидер, РС-80 "Оскол" могут поражать бронетехнику и укрепления, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов и наземных платформ.

"Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", – заключил Порошенко.

Однако пользователи отреагировали на это сообщение с иронией.

"Да там даже краска в кабине облущилась… И чем тут гордится…" – заметил Владимир Гурьев.

"С каких пор НУРСы стали мощным оружием… У Украины нет ни противорадарной ракеты, противокорабельной, есть только Х29, которые требуют серьезной модернизации… Никто на свете НУРСами не играется", – написал Тарас Клик.

"Самолет антикварный или трофейный. На таких сейчас только в Африке летают", – отметил Олег Кличук.

"Просто у нас всего один самолет, вот и хвастаются. И тот, походу, не стреляет", – заявил Сергей Гаврилюк.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал свою точку зрения по этому вопросу.

"К сожалению для Украины, нынешние киевские власти довели экономику, в том числе и оборонную промышленность, до состояния, когда производить что-то новое, с нуля невозможно. Можно лишь только модернизировать старое и выдавать это как некое новшество. Но этим нельзя удивить мир, а тем более, рынок вооружения. Те снаряды, которые анонсирует президент Украины, являются образцами еще советского периода, и прошли на сегодняшний день лишь незначительную модернизацию, но выдаются за снаряды, которые в состоянии преодолеть звуковой барьер. Думаю, что без подъема экономики страны, без создания серьезной научно-исследовательской базы невозможно украинскому оборонно-промышленному комплексу производить новые виды вооружений, которые бы на самом деле пользовались успехом на мировом рынке", – сказал Андрей Кошкин.