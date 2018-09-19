Политолог прокомментировал рекомендацию ЦИК по выборам в Приморье

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Центризбирком рекомендовал избирательной комиссии Приморья признать итоги второго тура выборов губернатора региона недействительными. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik назвал эту рекомендацию "правильным шагом".

Центризбирком единогласно поддержал постановление с рекомендацией избирательной комиссии Приморья признать итоги выборов губернатора недействительными, соответствующее постановление принято на заседании ведомства.

"ЦИК РФ постановляет рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными", – говорится в документе.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что во втором туре выборов губернатора Приморья, проходившем 16 сентября, были случаи подкупа избирателей, принуждение к голосованию и вбросы бюллетеней.

Глава Центризбиркома также сообщила, что до середины декабря могут быть проведены новые выборы.

"Если комиссия поддержит наши рекомендации, то могут быть до конца года выборы, в течение трех месяцев… Законодательное собрание региона должно назначить сроки (проведения выборов – ред.), которые должны быть в течение трех месяцев… Значит, в середине декабря могут пройти выборы, если выберут, то будет новый губернатор", – сказала Памфилова журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.

Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал рекомендацию ЦИК провести в Приморском крае новые выборы.

"Заявление для меня ожидаемое. На мой взгляд, это очень правильный шаг, здравый сигнал со стороны власти, власть проявила ответственность, внимание к позиции и мнению людей. Это очень хорошо. Потому что в конечном итоге источником власти является воля народа, это давно известно. Да, есть власть бюрократии, власть управленцев, но если разрывается связь управленцев с волей народа, то такая власть институционально слаба, она не может принимать ответственные решения, она начинает "держаться на штыках". Это или медленное загнивание, или проторенная дорожка к краху", – сказал Леонид Крутаков.

Ранее кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.

Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко – 48,06%.