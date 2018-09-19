Политолог: придется выстраивать отношения с Украиной "с чистого листа"

На Украине вступил в силу указ о прекращении договора о дружбе с РФ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение о том, повлечет ли это последствия для России.

На Украине в официальном издании "Урядовый курьер" опубликован указ о непролонгации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. После публикации документ вступил в силу.

В понедельник, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом подчеркивалось, что речь идет не о денонсации, а о непродлении договора.

Москва назвала действия Киева деструктивными и выразила "глубокое сожаление" в связи с происходящим.

Против инициативы не продлевать договор выступила и украинская оппозиция. Там заявили, что решение противоречит национальным интересам Украины, а также создает опасный правовой вакуум и усложняет отношения с Россией.

Осудили политику Киева и в исполкоме СНГ. Решение невыгодно никому и особенно навредит самим украинцам, считают в организации.

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Срок его действия – десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что на протяжении последних четырех лет договор, по вине Киева, был по сути формальным документом, поэтому его непролонгация не повлечет для России серьезных последствий.

"Уже четыре года наши отношения находятся, можно сказать, во враждебной фазе, существует много точек противоречий. И это не только отношение к конфликту на юго-востоке, но это и вопрос внешнеполитического выбора, внутренней политики Украины, которая является дискриминационной по отношению к этническим русским. Учитывая большое количество точек противоречий, говорить, что этот договор действовал де-факто, нельзя уже на протяжении, по крайней мере, последних четырех лет. Российские граждане, особенно мужчины, не могут попасть на территорию Украины, Киев хочет разорвать железнодорожное сообщение, всячески купирует экономические отношения между нашими странами. Поэтому говорить, что это (разрыв договора – ред.) имеет какие-то последствия, напрасно. Мы против Украины никаких агрессивных действий не развяжем, они – хотят, но не способны этого сделать. Поэтому, в принципе, никаких последствий разрыв этого договора иметь не будет. Придется выстраивать политику с чистого листа и с учетом реалий – того, что Украина является плацдармом, с которого ведется агрессивная политика в отношении России", – сказал Владимир Киреев.