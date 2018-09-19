Военный эксперт: легендарный Т-34 – это наш бренд, гордость танкостроения

Немецкий журнал назвал создание советского танка Т-34 "смертоносным сюрпризом" для вермахта. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец отметил, что "тридцатьчетверка" по праву считается одним из лучших танков времен Второй мировой войны.

Советский танк Т-34 оказался для напавшего на СССР вермахта настоящим "смертоносным сюрпризом", пишет немецкий журнал Stern.

В начале войны, отмечает издание, эта боевая машина превосходила все немецкие модели танков. По его мнению, в сравнении с Т-34 немецкие танки Pz.I, II, III были "лишь игрушками", в то время как советская машина обладала мощным орудием, отличной маневренностью и наклонной лобовой броней, которую стандартные противотанковые орудия вермахта не пробивали.

Одним из секретов успеха "тридцатьчетверки" журнал называет простую и гениальную конструкцию, которая легко позволяла наладить массовое производство танка.

Несмотря на создание в ответ на Т-34 новых типов танков, вермахт так и не получил такую машину, которая могла бы соперничать с "тридцатьчетверкой" в маневренности и проходимости, подчеркивает издание.

Журнал также называет новаторской для своего времени силовую установку Т-34, дизельный V-образный двигатель B-2. Наследники этого мотора используются в современных российских боевых машинах, таких как Т-90, заключает издание.

T-34 – легендарный советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Машина являлась основным танком Красной Армии до первой половины 1944 года, до поступления в войска модификации Т-34-85.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Т-34 по праву считается одним из лучших танков времен Второй мировой войны.

"У советского танка была лучшая проходимость, большая скорость, более высокая подвижность, чем у немецких машин. Особенность пушки Т-34 – 76-миллиметровой Л-11, а затем Ф-34 – в том, что она пробивала броню "Тигра". А дизельный двигатель, который появился у нашего танка, был самым мощным периода Великой Отечественной войны. Конечно, здесь нельзя не отдать дань гениальности наших инженеров-конструкторов – всему миру известны фамилии (Михаила) Кошкина и (Александра) Морозова, которые создали машину, позволившую нашей Красной Армии одержать победу над самой сильной армией в Европе", – сказал Виктор Баранец.

Он подчеркнул, что Т-34 был самым массовым танком времен войны, и сегодня стоит на вооружении у многих стран мира.

"В мире есть десятки стран, на вооружении которых по-прежнему находятся наши "старики" – Т-34, и они по-прежнему в боевом строю. И для армий, скажем так, второго или третьего порядка они составляют достаточно серьезную ударную силу. В России мы воздали должное этому танку – сегодня нет другой боевой машины, которой мы воздвигли бы столько памятников и монументов. Они стоят по всей России и напоминают о русской броне, которая обеспечила Победу. Это бренд, это гордость нашего танкостроения", – заключил военный эксперт.