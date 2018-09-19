"Убыточный проект". Политолог рассказал, когда США могут уйти из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет принято решение о дальнейшем пребывании американских военных в Сирии. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтон оказался в очень трудной ситуации.

США в ближайшее время примут решение о дальнейшем пребывании в Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы проделали огромную работу в Сирии по дерадикализации ИГ*. Это то, почему мы там. И мы очень близки к тому, чтобы закончить эту работу. Мы дерадикализировали ИГ* на очень большой территории. Эти люди не приедут сюда. Потому что их больше нет. И мы это сделали в очень короткое время. Вице-президент Майк Пенс здесь, госсекретарь Майк Помпео здесь, прекрасный госсекретарь. Мы сделали потрясающую работу. И мы примем решение очень скоро", – сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik отметил, что Сирия превратилась для администрации США в "убыточный проект", который надо как-то заканчивать.

"Вашингтон сейчас находится в очень трудной ситуации. Совершенно очевидно, что те планы, которые ставила прежняя администрация, реализовать не удастся ни при каких обстоятельствах. И дело здесь не только в позиции России, но и в солидарной позиции, которую занимают крупнейшие региональные игроки с самыми крупными армиями – Иран и Турция. У США нет никаких шансов с опорой на курдов пытаться там что-то новое придумать, поэтому этот убыточный для них проект надо как-то заканчивать. Основная проблема здесь для Америки – это "сохранение лица". И российские предложения по политическому урегулированию в Сирии "сохранить лицо" американцам в принципе позволяют: через конституционное совещание провести изменения, обеспечить избрание новых государственных органов. Это вариант, который всех может устроить", – сказал Олег Матвейчев.

Он назвал срок, когда, по его мнению, американская администрация начнет активно прорабатывать конкретные планы ухода из Сирии.

"Не думаю, что это случится до выборов в американский конгресс (в ноябре 2018 года – ред.). Конкретные варианты своих действий американцы, скорее всего, будут активно рассматривать уже по результатам выборов – как именно им это сделать. Если республиканцам удастся победить, то вполне возможно будет безболезненно оттуда (из Сирии – ред.) уходить", – считает Олег Матвейчев.

*Террористическая организация, запрещенная в России