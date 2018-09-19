"К цели с упорством бульдозера". Политолог об "антикорейской истерии" в США

Российский посол заявил о попытках США создать "атмосферу ужаса" вокруг КНДР. Политолог Дмитрий Евстафьев отметил в эфире радио Sputnik, что американцам нужен только их собственный вариант взаимодействия с Пхеньяном.

Обвинения в адрес России в невыполнении резолюций Совета Безопасности ООН, прозвучавшие в понедельник из уст постоянного представителя США при ООН, преследуют две цели, одна из них – создание "атмосферы ужаса" вокруг КНДР, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Я вижу две причины этих обвинений. Первая – создать вокруг Северной Кореи атмосферу ужаса. Запугать всех, и в том числе российские компании, с тем, чтобы они отказывались от сотрудничества с КНДР даже по тем направлениям, которые резолюциями не запрещены. Это первая цель, по-моему", – считает дипломат.

По его словам, "вторая цель – это фронтальное давление на нашу страну по всем вопросам без исключения". "Вот теперь появился новый фронт – корейский. Теперь они начинают абсолютно безосновательно и несправедливо обвинять нас, не разбираясь в сути вопроса, не пытаясь подкрепить это какими-то реальными конкретными доказательствами", – отметил посол.

Ранее постпред США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в "систематических" нарушениях резолюции Совета Безопасности ООН.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев объяснил в эфире радио Sputnik поведение США.

"США преследуют свои национальные интересы – и только свои. У США нет партнеров, они с упорством бульдозера идут к своей цели, к сохранению своей глобальной гегемонии, и абсолютно плевать хотели на то, что думают про них остальные. Им нужен только их вариант взаимодействия с КНДР, который подразумевает полную, безусловную денуклеаризацию, смену режима и объединение двух Корей по американскому сценарию под контролем США. Поэтому для них абсолютно неприемлемы какие-либо попытки, связанные с выводом КНДР из режима геополитической изоляции. Естественно, что США крайне болезненно относятся к переговорным процессам, которые сейчас идут в Корее, что с Китаем, что с Россией (особенно с Россией, которой в отношениях с США терять особо нечего). Но только наивный человек не связывает последний всплеск антикорейской истерии в США с межкорейской встречей в Пхеньяне", – считает Дмитрий Евстафьев.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН в ответ на испытание баллистической ракеты в КНДР ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, резолюция ограничила поставки в КНДР нефти-сырца и нефтепродуктов, а также требует от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.