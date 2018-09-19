"Подписана кончина однополярного мира". Эксперт о списке киберугроз для США

США включили Россию в список главных угроз в стратегии кибербезопасности, сообщают СМИ. Комментируя этот список в эфире радио Sputnik, эксперт в области информбезопасности Андрей Масалович высказал мнение, что американцы поняли, что они в мире "не одни".

Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение.

Как говорится в стратегии, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности", они "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".

"Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам", – приводит телеканал отрывок из документа.

Китай, согласно стратегии, пытался украсть секретную информацию у американского правительства и "институтов частного сектора".

В документе среди угроз также названы Иран и КНДР, которые якобы используют кибервойны, "чтобы навредить гражданам США и угрожать интересам" страны.

Пентагон заявляет в стратегии, что будет стараться "разрушить или прекратить кибердеятельность у ее истоков", включая активность, не соответствующую уровню вооруженного конфликта. В военном ведомстве также отмечают, что вооруженные силы США нацелены на создание "более смертоносной силы для ведения боевых действий и противостояния вредоносным киберсубъектам".

Президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение Fox News.

"Меры, которые могут принять США, описаны в басне Крылова: "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". И в ближайшие год-два-десять-двадцать уровень санкций будет только нарастать. Это не связано с действиями России, какими-то ее успешными или неуспешными шагами – это просто часть долгосрочной стратегии США: душить Россию как самостоятельного игрока. Но при этом новость эта – приятная в том плане, что "подписана" кончина однополярного мира. То есть мир стал трехполярным. Это стратегический итог последнего десятилетия – американцы поняли, что они в мире не одни. Кроме того, это своего рода признание успеха. Более 15 стран сейчас активно развивают кибервойска, но, видимо, американцы считают, что получается лишь у троих", – сказал Андрей Масалович.

Он уверен, что мировую безопасность возможные действия Америки в интернете никак не улучшат.

"Доктрина будет связана с определенными мерами, в том числе и военно-законодательными. Но законодательная часть пока хромает в принципе, интернет по-прежнему – "ничья планета", в которой правят кольт и седло, в котором нет закона, можно огульно обвинять и осуществлять ответный удар, даже не поняв, кто осуществил первый. Поэтому мировую безопасность действия Америки никак не улучшают. Но дают дополнительное основание задуматься и начать, наконец, договариваться о правилах игры в этом "ничьем поле" интернета", – считает Андрей Масалович.